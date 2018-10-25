12 человек отравились донерами в Карагандинской области

В городе Абай Карагандинской области с 22 по 24 октября 2018 года за медицинской помощью обратились 12 человек. 8 из них госпитализированы, в том числе и один ребенок, передает Еkaraganda.kz.
По информации департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области, пострадавшим поставили диагноз "острая кишечная инфекция". Все обратившиеся за медицинской помощью горожане сообщили о том, что ели донеры в одном из заведений города.
"В целях стабилизации и недопущения дальнейшего распространения кишечной инфекции была проведена внеплановая проверка донерной, в ходе которой отобраны пробы пищевой продукции, пробы (смывов) с объектов окружающей среды, воды, которые направлены на лабораторное исследование, обследован сотрудник на носительство патогенной микрофлоры", – отметили в пресс-службе ведомства.
Также департаментом вынесены постановления о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий и временном отстранении сотрудника донерной от работы. Определен круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, направлены письма в районный акимат, прокуратуру, управление по ЧС, УВД Абайкого района.
Состояние госпитализированных жителей Абая оценивается как удовлетворительное.
По информации департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области, пострадавшим поставили диагноз "острая кишечная инфекция". Все обратившиеся за медицинской помощью горожане сообщили о том, что ели донеры в одном из заведений города.
"В целях стабилизации и недопущения дальнейшего распространения кишечной инфекции была проведена внеплановая проверка донерной, в ходе которой отобраны пробы пищевой продукции, пробы (смывов) с объектов окружающей среды, воды, которые направлены на лабораторное исследование, обследован сотрудник на носительство патогенной микрофлоры", – отметили в пресс-службе ведомства.
Также департаментом вынесены постановления о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий и временном отстранении сотрудника донерной от работы. Определен круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, направлены письма в районный акимат, прокуратуру, управление по ЧС, УВД Абайкого района.
Состояние госпитализированных жителей Абая оценивается как удовлетворительное.