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12 человек пострадали при столкновении двух машин в Атырауской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол" Маржан Ордабай.
ДТП произошло 28 ноября около 23:30 часов на трассе Актобе-Атырау-Астрахань. В аварию попали 14 человек.
"Вблизи поселка Манаш Исатайского района произошло лобовое столкновение двух автомашин марки "Toyota Ipsum". После аварии за медицинской помощью обратились 12 человек, по завершению осмотра врачей десятерых отпустили домой. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, 1 человек остался под наблюдением медиков", – сообщила Ордабай.
ДТП произошло на 743 км автодороги, где идет реконструкция дорожного полотна.
"На месте дислокации все необходимые дорожные знаки установлены", – добавили в пресс-службе.