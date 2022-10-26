12 членов преступной группы вымогателей задержали в Кызылординской области

Департамент КНБ по Кызылординской области сообщил о задержании 12-ти членов преступной группы, занимавшихся вымогательством у предпринимателей и других граждан денег, имущества, и совершавших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

С санкции суда участники организованной преступной группы арестованы на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии требованиями ст.201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в ДКНБ.

Предпринимателей, подвергавшихся вымогательству либо иным видам притеснений со стороны организованной преступной группы, просят обратиться в ДКНБ по Кызылординской области и городу Байконыр, добавили в областной прокуратуре.