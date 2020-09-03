12 инфекционных больниц строят на случай второй волны COVID-19 в Казахстане

В Казахстане идет подготовка к возможной волне пандемии коронавируса, в рамках которой ведется строительство 12 новых инфекционных больниц. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В настоящее время акиматы регионов приступили к активной фазе строительства 12 модульных инфекционных больниц и реконструкции еще одной больницы. Ввод в эксплуатацию ожидается в октябре текущего года. Данная работа проводится в рамках подготовки к возможной второй волне пандемии. Эти меры позволят обеспечить своевременной и качественной помощью население страны", – сообщил Шоранов.
По его словам, дополнительно будет развернуто 2 700 инфекционных коек, оснащенных современным оборудованием.
Финансирование предусмотрено за счет средств программы "Дорожная карта занятости" и местных бюджетов.