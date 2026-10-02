12 косаток выбросились на берег в Новой Зеландии

Все животные погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Новой Зеландии погибли 12 косаток из стаи, выбросившейся на берег, предпринимаются усилия по спасению остальных трех.

Согласно сообщениям местных СМИ, на пляж Найнти-Майл-Бич (Ninety Mile Beach) в Новой Зеландии выбросилась стая из 15 косаток. Длина некоторых из них достигала 2,6 метра.

Косатки оказались разбросаны на протяжении нескольких километров вдоль побережья.

Власти и волонтеры начали спасательную операцию.

На данный момент известно о гибели 12 косаток, усилия по спасению остальных продолжаются.