12-летнего мальчика насмерть придавило забором в Алматы

12-летнего мальчика насмерть придавило забором в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.

"Никита Мамонтов играл с друзьями у педагогического колледжа, когда часть ограды учреждения – весом в десятки килограммов – упала на мальчика. Шестиклассник умер на месте", – передает телеканал.

В гуманитарно-педагогическом колледже, под стенами которого погиб шестиклассник, заверяют, что ограждение было почти новым.

"В прошлом году, с мая по август месяц, здесь шел капитальный ремонт, в колледже. В ходе капитального ремонта было отремонтировано здание полностью и заменен забор. Заказчиком капитального ремонта является управление образования. Поэтому сейчас в ходе следствия будут выяснены все обстоятельства дела", – сказала директор учебного заведения Биби Дуанабаева.

Она также рассказала, что мальчики, играя, стали толкать забор. Друзья погибшего мальчика, своими глазами видевшие произошедшее, уверяют, что плита рухнула сама собой.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняет полиция. 

В 60-й школе, где учился Никита Мамонтов, прошел день тишины. В фойе установили импровизированный мемориал – фотографию и цветы. 

