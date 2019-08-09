12-летняя девочка пропала в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске полицейскими ведутся поиски девочки-подростка, которая ушла из дома 7 августа и не вернулась, передает Kazpravda.kz.
"07.08.2019 года около 18-30 часов ушла из дома по адресу ул. Есенберлина 4 "А" несовершеннолетняя Канапиянова Жанерке Дауренкызы 12.05.2007 г.р., и по настоящее время не вернулась. На данный момент организованы поисковые мероприятия. В поисках задействован личный состав Управления полиции Усть-Каменогорска", – сообщили в Департаменте полиции ВКО.
Отмечено, что также к розыску подключены 60 военнослужащих Национальной гвардии. Для координации действий поисковых групп и оказания практической помощи на месте находится руководство и личный состав Департамента
полиции области.
Приметы: рост 130-135 см, среднего телосложения, волос средней длинны темного цвета, глаза темные, была одета: футболка коричневого цвета, шорты ярко зеленого цвета, сланцы синего цвета.
Всех, кто располагает какой либо информацией о местонахождении пропавшей девочки, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по номеру "102".