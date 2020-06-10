12 новых школ на 20 тысяч мест построят в Нур-Султане в 2020 году. Об этом на своей странице в Instagram
написал аким города Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz
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"С учетом роста населения, растет нагрузка на соцобъекты, в том числе на школы и детсады. В текущем году построим и сдадим в эксплуатацию в 2 раза больше школ, чем в прошлом году. Это 12 школ на 20 тысяч мест (готовим задел на 2021 год на 40 тысяч ученических мест). Учебные заведения в первую очередь строим там, где есть потребность. Это позволит решить вопрос ряда школ с трехсменным и переуплотненным режимом работы", – написал Кульгинов.
По его словам, к строительству учебных заведений привлекают и частных инвесторов.
"На инвестсовете поддержали 24 объекта образования, по 6 из них уже приступили к строительству. Сегодня во время утреннего объезда ознакомился с ходом строительства ряда школ с детским садом (пересечение ул. Омарова и Е312, пр. Улы дала), строительство которых ведется за счет частных средств инвесторов. Инвесторам создаем условия. Для них это не только проявление соцответственности, но и возможность работать на рынке, тем самым создать дополнительные рабочие места", – заявил аким.
Также он добавил, что в рамках комплексного плана на пятилетний период запланировано строительство порядка 50 госшкол (в том числе 10 школ на территории существующих) на 60 тысяч мест.
"В две смены это позволит создать около 120 тысяч мест. Застройщикам необходимо придерживаться и развивать программу "Экономика простых вещей", на стройке необходимо соблюдать саннормы, также необходимо своевременно заниматься благоустройством территории", – резюмировал Кульгинов.