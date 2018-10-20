12 сотрудников уволили из органов за потерю табельного оружия
В Усть-Каменогорске полицейские четыре месяца ищут пистолет Макарова. Табельное оружие странным образом пропало при перемещении из одного отделения в другое, сообщает 1tv.kz.
"После проведения служебной проверки ряд должностных лиц УВД города Усть-Каменогорска был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Поводом для проведения служебной проверки послужил факт недостачи одной единицы табельного оружия. По данному факту управлением собственной безопасности проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан", – говорит главный специалист управления государственного языка и информации департамента внутренних дел области Азамат Раисов.
Уволены сразу 12 человек. Это все, кто имел хоть какое-то отношение к данному инциденту. Кто-то грузил, кто-то мимо проходил и был свидетелем отгрузки.
Внутреннее расследование еще не закончили. Но суд первой инстанции уже состоялся.
"Если утеряли, грубо говоря, при транспортировке – должны эти лица нести ответственность, если утеряли при отгрузке – другие лица. Если при хранении в УВД, соответственно, эти лица. Но не могут быть виноваты все", – сказал член коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области Сергей Шигрин.
Ответа на главный вопрос, где и как пропал пистолет, пока нет. Однако, по словам адвоката, двое уволенных полицейских уже восстановлены в должностях. Судьба остальных 10 человек сейчас напрямую зависит от того, когда судебные органы установят истину.
Дело о пропаже табельного оружия рассматривалось в городском суде под грифом "секретно". Несмотря на то, что решение было вынесено на прошлой неделе, в установленные сроки истцы не смогли с ним ознакомиться. Сами уволенные полицейские заявили, что в ходе слушаний не смогли получить ответы на многочисленные вопросы и достоверно восстановить хронологию произошедшего.