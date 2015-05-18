12 тыс. новых камер видеонаблюдения установят в Астане
Айнур Курамысова
В общественных местах столицы установят 12 тыс. камер видеонаблюдения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на председателя правления АО "Astana Innovations" Альтаира Уызбаева.
"В скором времени мы станем свидетелями появления новых средств видеонаблюдения. Предполагается, что в рамках проекта будет установлено 12 тысяч камер в общественных местах и 3 тысячи камер на дорогах, на линейных участках и перекрестках. Ожидаемый эффект от внедрения проекта – это повышение уровня безопасности и снижение аварийности на дорогах, оптимизация городского автотранспорта", – сказал Уызбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
Он отметил, что установка новых камер видеонаблюдения особенно актуальна в преддверии проведения ЭКСПО-2017.
"В преддверии проведения выставки, когда наш город будет насыщен иностранными туристами, и в целом для нас с вами, особенно важно оснастить город камерами видеонаблюдения. Работа в этом плане предстоит в двух больших направлениях. Первое – дороги, автоматическое распознавание нарушителей правил дорожного движения, выписывание штрафов и повышение их собираемости. Второе – общественные места, парки, улицы. Мировой опыт показывает, что все столицы это внедряют. Некоторые столицы очень плотно заставлены такими камерами. Как правило, такие проекты реализуются за счет государственного бюджета. Очень многие страны тратят большие деньги, чтобы видеть, что именно происходит на улицах. У нас в Астане установлено более тысячи камер. Некоторые из них расположены на дорогах, некоторые в общественных местах", – сказал Уызбаев.