12 тысяч арендных квартир для молодежи построят в трех городах Казахстана

До 2025 года в Казахстане будет построено 12 тысяч арендных квартир для молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В рамках исполнения поручений главы государства об обеспечении жильем работающей молодежи МИИР принят комплексный план мероприятий. Так, в ближайшие 3 года в городах Астане, Алматы и Шымкенте будет построено 12 тысяч квартир, которые будут сдаваться в аренду для молодежи.

«Согласно национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» до 2025 года планируется строительство и приобретение 3 тысяч квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 21,6 млрд тенге.

Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на 5 лет. В этот период у молодежи появится возможность накопить на первоначальный взнос. В свою очередь освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам», – отметили в ведомстве.

Таким образом, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» с 2019 года для работающей молодежи построено около 7 тысяч арендных квартир в трех мегаполисах страны.

Также, напомнили в МИИР, на сегодняшний день запущены такие жилищные программы, как «Елорда жастары» в Астане, «Алматы жастары» в Алматы, «Қарағанды жастары» в Карагандинской области, «Әулие ата жастары» в Жамбылской области, «Орал жастары» в Западно-Казахстанской области, «Қостанай жастары» в Костанайской области, «Алатау жастары» в Алматинской области, «Атырау жастары» в Атырауской области. Кроме того, в Павлодарской области разрабатывается региональная программа «Ертіс жастары», в Абайской области – «Абай жастары», в Актюбинской области – «Ақтөбе жастары».

«Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставление займа под льготные 5% годовых с первоначальным взносом от 0-10%, сроком до 25 лет», – уточнили в министерстве.