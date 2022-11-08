Фото: Kazpravda.kz
Недвижимость

12 тысяч арендных квартир для молодежи построят в трех городах Казахстана

До 2025 года в Казахстане будет построено 12 тысяч арендных квартир для молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В рамках исполнения поручений главы государства об обеспечении жильем работающей молодежи МИИР принят комплексный план мероприятий. Так, в ближайшие 3 года в городах Астане, Алматы и Шымкенте будет построено 12 тысяч квартир, которые будут сдаваться в аренду для молодежи.

«Согласно национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» до 2025 года планируется строительство и приобретение 3 тысяч квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 21,6 млрд тенге.

Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на 5 лет. В этот период у молодежи появится возможность накопить на первоначальный взнос. В свою очередь освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам», – отметили в ведомстве.

Таким образом, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» с 2019 года для работающей молодежи построено около 7 тысяч арендных квартир в трех мегаполисах страны.

Также, напомнили в МИИР, на сегодняшний день запущены такие жилищные программы, как «Елорда жастары» в Астане, «Алматы жастары» в Алматы, «Қарағанды жастары» в Карагандинской области, «Әулие ата жастары» в Жамбылской области, «Орал жастары» в Западно-Казахстанской области, «Қостанай жастары» в Костанайской области, «Алатау жастары» в Алматинской области, «Атырау жастары» в Атырауской области. Кроме того, в Павлодарской области разрабатывается региональная программа «Ертіс жастары», в Абайской области – «Абай жастары», в Актюбинской области – «Ақтөбе жастары».

«Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставление займа под льготные 5% годовых с первоначальным взносом от 0-10%, сроком до 25 лет», – уточнили в министерстве.

 

 

Популярное

Все
Талгарские инвалиды по зрению, живущие в аварийном бараке, надеются на помощь государства
Всегда ли правдив Айболит?
Трудовой коллектив Риддерской ТЭЦ еще в прошлом году спрогнозировал ситуацию, когда теплоснабжение города перестанет быть надежным
Из-за буровзрывных работ в зоне рудной добычи Казахмыса остановлена работа единственной в регионе птицефабрики
Когда-то в Северо-Казахстанской области действовал самый длинный в мире водопровод, он был даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса
Модернизацию лифтов в Алматы планируют завершить к концу года
Повышение базовой ставки повлекло увеличение доходности банковских депозитов, однако эксперты призывают вкладчиков не забывать о рисках
​​​​​​​Сражение за жизнь
Казахстан и Евросоюз намерены расширить стратегическое партнерство
​​​​​​​Правовая основа Справедливого Казахстана
​​​​​​​Перемены, не терпящие отлагательств
​​​​​​​В Лиге чемпионов сыграет «Астана»
​​​​​​​Вспоминая Мухамеджана Сералина
Спасатели борются с последствиями сильных дождей в Туркестанской области
​​​​​​​Подготовка продолжается
ЧС в Риддере: Даниал Ахметов обвинил руководство ТЭЦ в халатности
​​​​​​​Быстрый лед
​​​​​​​Путь к успеху
​​​​​​​Еще шесть побед
Хэллоуин must go on
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Недвижимость
Насколько подорожало жилье в Казахстане в октябре
Недвижимость
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
Недвижимость
В претендентах – женщина
Недвижимость
Как изменились цены на жилье в сентябре в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]