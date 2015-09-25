12-я международная выставка по здравоохранению открыта в Астане
Айдар Утешев
В столице состоялось официальное открытие 12-й Международной выставки AstanaZdorovie по здравоохранению. Выставочный центр "Көрме" в период с 24 по 26 сентября принимает 120 компаний сферы медицины из 11 стран мира, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Традиционно по количеству представленных экспонентов на первом месте находятся казахстанские компании (54%), на втором – представители Российской Федерации (36%). Также здесь презентованы компании из стран ближнего и дальнего зарубежья – Беларуси, Германии, Китая, Кореи, Словакии, США, Узбекистана, Украины и Японии", – поясняют организаторы.
Как отмечается, выставка проходит при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, акимата Астаны, Национального медицинского холдинга, Ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана "ФармМед Индустрия Казахстана", Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК, Торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан.
"Эта выставка дает взаимовыгодное сотрудничество для медицинских учреждений и частных компаний в плане улучшения предоставляемых услуг казахстанцам в сфере здравоохранения. К примеру, мы представляем продукцию, которая апробирована и исследована во многих международных институтах, и теперь предлагаем ее представителям медицинских центров и больниц Казахстана", – рассказывает участник выставки от компании "КазФармоДез" Ильяс Ержанов.
Организаторы отмечают, что одной из главных задач мероприятия является создание условий для продвижения инноваций в практическую медицину, платформы для совместной работы врачей, производителей оборудования и техники, бизнесменов и государственных деятелей.
"Ежегодно в рамках выставки тысячи специалистов отрасли имеют возможность ознакомиться с новыми технологиями и разработками, найти деловых партнеров и обменяться опытом", – подчеркнули учредители AstanaZdorovie.