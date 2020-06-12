12 здоровых детей родились у зараженных COVID-19 женщин в Нур-Султане
Жанат Тукпиев
В Нур-Султане у зараженных COVID-19 женщин родились 12 здоровых детей. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В стационарах города родились 12 новорожденных у матерей, зараженных КВИ. Это большой и очень напряженный труд наших коллег медработников", – сообщила Кисикова.
Напомним, что по состоянию на 12 июня в Нур-Султане зарегистрировано 2 620 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов 14.