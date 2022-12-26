120 тысяч долларов США отдал мошенникам казахстанский бизнесмен

На 120 тысяч долларов США обманула группа мошенников жителя города Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В Шымкенте сотрудники департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел совместно с полицейскими Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Национальной гвардии задержали группу подозреваемых в ряде мошенничеств в особо крупном размере на территории страны.

Так, аферисты позвонили предпринимателю из столицы, и представившись знакомыми компаньонами по бизнесу, попросили в долг 120 тысяч долларов США.

Поверив, астанчанин сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст деньги. Кругленькую сумму доверчивый бизнесмен отдал незнакомому мужчине.

Через несколько дней потерпевший решил позвонить своему знакомому и узнать о возврате долга, но тот ошарашил его заявлением, что никаких денег не занимал.

Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится проверка на причастность задержанных к другим подобным преступлениям.

Жертв аналогичного обмана просят обращаться в департамент криминальной полиции МВД по телефонам: 72-23-67, 71-40-86, 72-21-74 и 72-22-45.