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12.02.2010
Конкурсы
11 февраля 2010 г. 23:00
206
Конкурсы на 12.02.2010 -
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09:09
Токаев произвел назначения в своей администрации
01:55
Кто поможет местному ученому?..
01:30
Две недели без газа и горячей воды
02:30
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
00:00
Этот ролик обжег сердца
00:30
Караганде подарили четырехэтажный торт
01:00
«Мертвые души» и незаконные надбавки
03:00
В Астане прошел республиканский этнографический фестиваль «Бозоқ аруының көрікті шашбауы»
03:30
Городская поликлиника возвращена государству
02:00
Роковое селфи
04:00
Не потеряли веру в будущее
04:50
Обязаны ли посетители кафе доплачивать за обслуживание?
05:31
АЭС: быть или не быть?
05:10
Жильцы ЖК добились демонтажа оборудования, незаконно установленного на крыше их девятиэтажки
04:26
Ненадежный подрядчик
05:57
Сергей Цырульников: «Мен қазақпын!» звучит гордо
06:33
Зарегистрируйся и получи киоск!
03:00
Старый новый дом и двор при нем
00:30
Доступное жилье – в центре внимания
01:26
Проезд в автобусе для учащихся будет бесплатным
26 июля 2024 г. 1:36
В Таразе открылся филиал российского университета
25 июля 2024 г. 0:30
Слово о романе «Бопай ханум»
27 июля 2024 г. 15:00
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
27 июля 2024 г. 23:37
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
27 июля 2024 г. 14:30
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
27 июля 2024 г. 16:00
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
27 июля 2024 г. 17:34
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
27 июля 2024 г. 18:00
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
27 июля 2024 г. 18:30
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
27 июля 2024 г. 21:47
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
27 июля 2024 г. 10:30
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
27 июля 2024 г. 22:10
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
27 июля 2024 г. 15:30
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
27 июля 2024 г. 19:00
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
27 июля 2024 г. 17:00
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
25 июля 2024 г. 3:00
Возвращенные средства должны работать на благо граждан
27 июля 2024 г. 6:00
Спорт объединяет нацию
25 июля 2024 г. 0:00
Подростков-закладчиков становится все больше
25 июля 2024 г. 1:00
На строительных площадках не играют
25 июля 2024 г. 2:30
Ограничен вывоз скота из Шымкента
4 июля 2024 г. 4:53
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
5 июля 2024 г. 18:56
Три человека погибли в воинской части в Арысе
20 июля 2024 г. 19:09
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
12 июля 2024 г. 16:55
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
16 июля 2024 г. 20:00
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
13 июля 2024 г. 0:00
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
13 июля 2024 г. 0:30
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
12 июля 2024 г. 19:42
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
13 июля 2024 г. 1:30
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля 2024 г. 1:00
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля 2024 г. 2:00
У доброго хозяина и озеро икру мечет
13 июля 2024 г. 3:00
Не сыпьте соль на сердце
13 июля 2024 г. 2:30
Эпос Султана Раева
20 июля 2024 г. 0:00
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
20 июля 2024 г. 2:00
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
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Все, что вы еще не знали об ОСМС
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«Цифра» на службе у недропользователей
20 июля 2024 г. 5:32
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
20 июля 2024 г. 2:30
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
20 июля 2024 г. 4:34
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