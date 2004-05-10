12/05/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года, № 518

Законы
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О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2001 года № 1235 и от 27 февраля 2002 года № 254Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения: 1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2001 года № 1235 “Об утверждении Правил прохождения аттестации лицами, претендующими на право занятия адвокатской либо нотариальной деятельностью” (САПП Республики Казахстан, 2001г., № 33, ст. 433): в Правилах прохождения аттестации лицами, претендующими на право занятия адвокатской либо нотариальной деятельностью, утвержденных указанным постановлением: в пункте 2: абзац второй дополнить словами “, а также нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах (государственные нотариусы).”; дополнить абзацем третьим следующего содержания: “Аттестации также не подлежат прокуроры, следователи и дознаватели, проработавшие в органах прокуратуры, следствия и дознания не менее десяти лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам, желающие получить лицензию на право занятия адвокатской деятельностью.”; в пункте 4: в абзаце втором: подпункты 2) и 4) исключить; в подпункте 8) слова “на право занятия адвокатской деятельностью” исключить; в абзаце третьем цифры “2), 4)” исключить; в пункте 10 слово “ежемесячно” заменить словами “по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал”; в приложениях 1, 2 к указанному постановлению: строку “Стаж работы по юридической специальности ________” исключить; 2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2002 года № 254 “Об утверждении Правил лицензирования адвокатской деятельности и деятельности нотариусов” (САПП Республики Казахстан 2002 г, № 6, ст. 60): в Правилах лицензирования адвокатской деятельности и деятельности нотариусов, утвержденных указанным постановлением: пункт 4 изложить в следующей редакции: “4. Лицензирование адвокатской деятельности осуществляется при соблюдении квалификационных требований об обязательности прохождения лицами, желающими заниматься адвокатской деятельностью: 1) аттестации на право занятия адвокатской деятельностью в аттестационной комиссии юстиции (далее — АКЮ); 2) стажировки у адвокатов в Республике Казахстан в порядке, установленном коллегиями адвокатов,”; дополнить пунктами 6-1, 6-2 следующего содержания: “6-1. Квалификационное требование, предусмотренное подпунктом 1) пункта 4 настоящих Правил, не распространяется на прокуроров, следователей и дознавателей, проработавших в органах прокуратуры, следствия и дознания не менее десяти лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам; 6-2. Квалификационные требования, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, не распространяются на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах (государственных нотариусов), при изъявлении ими желания получить лицензию на право занятия нотариальной деятельностью.”; пункт 7 дополнить подпунктами 4), 5), 6), 7), 8) следующего содержания: “4) копия договора о прохождении стажировки у адвоката; 5) копия или выписка из постановления президиума коллегии адвокатов о назначении руководителя стажера адвоката; 6) заключение об успешном прохождении стажировки, подписанное руководителем стажировки и утвержденное президиумом коллегии адвокатов; 7) медицинские справки из наркологического и психиатрического диспансеров, выданные по местожительству лицензиата не ранее чем за месяц до их представления лицензиару; 8) справка об отсутствии судимости, выданная по местожительству лицензиата не ранее чем за месяц до ее представления лицензиару, с указанием сведений по всей республике.”; пункт 8 дополнить подпунктами 7), 8), 9) следующего содержания: “7) медицинские справки из наркологического и психиатрического диспансеров, выданные по местожительству лицензиата не ранее чем за месяц до их представления лицензиару; 8) справка об отсутствии судимости, выданная по местожительству не ранее чем за месяц до ее представления лицензиару, с указанием сведений по всей республике; 9) нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, содержащих причину освобождения от занимаемой должности, в случае, если за выдачей лицензии обращается бывший государственный нотариус, либо подтверждающих стаж по юридической специальности, в случае, если за выдачей лицензии обращается лицензиат, которому был сокращен срок стажировки.”; в пункте 9: подпункт 2) дополнить словами “не ранее чем за месяц до ее представления лицензиару”; дополнить подпунктами 4), 5) следующего содержания: “4) справка территориального органа юстиции, подтверждающая работу заявителя в должности государственного нотариуса; 5) нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающих стаж работы прокурора, следователя либо дознавателя, проработавших в органах прокуратуры, следствия или дознания, и содержащих причину освобождения от занимаемой должности.”. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

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