12/05/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года, № 518

О внесении изменений и дополнений
в постановления Правительства Республики
Казахстан от 25 сентября 2001 года № 1235 и от 27
февраля 2002 года № 254
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан следующие
изменения и дополнения:
1) в постановлении Правительства
Республики Казахстан от 25 сентября 2001 года № 1235
“Об утверждении Правил прохождения аттестации
лицами, претендующими на право занятия
адвокатской либо нотариальной деятельностью”
(САПП Республики Казахстан, 2001г., № 33, ст. 433):
в Правилах прохождения аттестации
лицами, претендующими на право занятия
адвокатской либо нотариальной деятельностью,
утвержденных указанным постановлением:
в пункте 2:
абзац второй дополнить словами “, а
также нотариусы, работающие в государственных
нотариальных конторах (государственные
нотариусы).”;
дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
“Аттестации также не подлежат
прокуроры, следователи и дознаватели,
проработавшие в органах прокуратуры, следствия и
дознания не менее десяти лет, за исключением
уволенных по отрицательным мотивам, желающие
получить лицензию на право занятия адвокатской
деятельностью.”;
в пункте 4:
в абзаце втором:
подпункты 2) и 4) исключить;
в подпункте 8) слова “на право занятия
адвокатской деятельностью” исключить;
в абзаце третьем цифры “2), 4)”
исключить;
в пункте 10 слово “ежемесячно”
заменить словами “по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал”;
в приложениях 1, 2 к указанному
постановлению:
строку “Стаж работы по юридической
специальности ________” исключить;
2) в постановлении Правительства
Республики Казахстан от 27 февраля 2002 года № 254
“Об утверждении Правил лицензирования
адвокатской деятельности и деятельности
нотариусов” (САПП Республики Казахстан 2002 г, № 6,
ст. 60):
в Правилах лицензирования адвокатской
деятельности и деятельности нотариусов,
утвержденных указанным постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Лицензирование адвокатской
деятельности осуществляется при соблюдении
квалификационных требований об обязательности
прохождения лицами, желающими заниматься
адвокатской деятельностью:
1) аттестации на право занятия
адвокатской деятельностью в аттестационной
комиссии юстиции (далее — АКЮ);
2) стажировки у адвокатов в Республике
Казахстан в порядке, установленном коллегиями
адвокатов,”;
дополнить пунктами 6-1, 6-2 следующего
содержания:
“6-1. Квалификационное требование,
предусмотренное подпунктом 1) пункта 4 настоящих
Правил, не распространяется на прокуроров,
следователей и дознавателей, проработавших в
органах прокуратуры, следствия и дознания не
менее десяти лет, за исключением уволенных по
отрицательным мотивам;
6-2. Квалификационные требования,
предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, не
распространяются на нотариусов, работающих в
государственных нотариальных конторах
(государственных нотариусов), при изъявлении ими
желания получить лицензию на право занятия
нотариальной деятельностью.”;
пункт 7 дополнить подпунктами 4), 5), 6), 7),
8) следующего содержания:
“4) копия договора о прохождении
стажировки у адвоката;
5) копия или выписка из постановления
президиума коллегии адвокатов о назначении
руководителя стажера адвоката;
6) заключение об успешном прохождении
стажировки, подписанное руководителем
стажировки и утвержденное президиумом коллегии
адвокатов;
7) медицинские справки из
наркологического и психиатрического
диспансеров, выданные по местожительству
лицензиата не ранее чем за месяц до их
представления лицензиару;
8) справка об отсутствии судимости,
выданная по местожительству лицензиата не ранее
чем за месяц до ее представления лицензиару, с
указанием сведений по всей республике.”;
пункт 8 дополнить подпунктами 7), 8), 9)
следующего содержания:
“7) медицинские справки из
наркологического и психиатрического
диспансеров, выданные по местожительству
лицензиата не ранее чем за месяц до их
представления лицензиару;
8) справка об отсутствии судимости,
выданная по местожительству не ранее чем за
месяц до ее представления лицензиару, с
указанием сведений по всей республике;
9) нотариально засвидетельствованная
копия трудовой книжки или иного документа,
содержащих причину освобождения от занимаемой
должности, в случае, если за выдачей лицензии
обращается бывший государственный нотариус,
либо подтверждающих стаж по юридической
специальности, в случае, если за выдачей лицензии
обращается лицензиат, которому был сокращен срок
стажировки.”;
в пункте 9:
подпункт 2) дополнить словами “не
ранее чем за месяц до ее представления
лицензиару”;
дополнить подпунктами 4), 5) следующего
содержания:
“4) справка территориального органа
юстиции, подтверждающая работу заявителя в
должности государственного нотариуса;
5) нотариально засвидетельствованная
копия трудовой книжки или иного документа,
подтверждающих стаж работы прокурора,
следователя либо дознавателя, проработавших в
органах прокуратуры, следствия или дознания, и
содержащих причину освобождения от занимаемой
должности.”.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ