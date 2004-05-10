12/05/04 - Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнения в
Кодекс Республики Казахстан об административных
правонарушениях по вопросам обращения
лекарственных средств
Внести в Кодекс Республики Казахстан
об административных правонарушениях от 30 января
2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан,
2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4,
ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30;
№ 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142,
№ 21-22, ст. 160, № 23, ст. 171) следующие изменения и
дополнение:
1) статью 324 изложить в следующей
редакции:
«Статья 324. Нарушение правил
фармацевтической деятельности, производства и
оборота косметических средств, продуктов
лечебно-профилактического питания и пищевых
добавок
1. Нарушение правил регистрации и
перерегистрации, производства, испытания
(исследования), закупки, транспортировки,
хранения, маркировки, реализации, применения,
уничтожения, рекламы лекарственных и
приравненных к ним средств, продуктов
лечебно-профилактического питания и пищевых
добавок, а также косметических средств, если оно
не повлекло причинение вреда здоровью человека,
—
влечет штраф на граждан в размере до
пяти, на должностных лиц — в размере до двадцати,
на юридических лиц — в размере до ста месячных
расчетных показателей.
2. Производство, закупка,
транспортировка, хранение, реализация, реклама
незарегистрированных, фальсифицированных, не
разрешенных к применению лекарственных и
приравненных к ним средств, продуктов
лечебно-профилактического питания и пищевых
добавок, а также косметических средств, если они
не повлекли причинение вреда здоровью человека,
—
влекут штраф на граждан в размере до
двадцати, на должностных лиц — в размере до
пятидесяти, на юридических лиц — в размере до
пятисот месячных расчетных показателей с
приостановлением или запрещением его
деятельности либо без такового, с конфискацией
непосредственных объектов правонарушения и
доходов, полученных вследствие совершения
административного правонарушения.
3. Действия, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи, повлекшие
причинение вреда здоровью человека, если они не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния,
—
влекут штраф на граждан в размере до
пятидесяти, на должностных лиц — в размере до
ста, на юридических лиц — в размере до одной
тысячи месячных расчетных показателей с
конфискацией непосредственных объектов
правонарушения и доходов, полученных вследствие
совершения административного правонарушения, а
также приостановление или запрещение его
деятельности.»;
2) в части первой статьи 541 цифры «324-328»
заменить словами «324 (частями второй и третьей),
325-328»;
3) дополнить статьей 557-1 следующего
содержания:
«Статья 557-1. Государственный орган в
сфере обращения лекарственных средств
1. Государственный орган в сфере
обращения лекарственных средств и его
территориальные подразделения рассматривают
дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью первой статьи 324
настоящего Кодекса, в пределах своей
компетенции.
2. Рассматривать дела об
административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе руководитель
государственного органа в сфере обращения
лекарственных средств, его заместители,
руководители территориальных подразделений и их
заместители.»;
4) в абзаце десятом подпункта 1) части
первой статьи 636 цифры «324-328» заменить словами «324
(частями второй и третьей), 325-328».
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 6 мая 2004 года, № 551-II ЗРК