12/05/04 - Закон Республики Казахстан

Нормативные правовые акты
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О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обращения лекарственных средств Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142, № 21-22, ст. 160, № 23, ст. 171) следующие изменения и дополнение: 1) статью 324 изложить в следующей редакции: «Статья 324. Нарушение правил фармацевтической деятельности, производства и оборота косметических средств, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых добавок 1. Нарушение правил регистрации и перерегистрации, производства, испытания (исследования), закупки, транспортировки, хранения, маркировки, реализации, применения, уничтожения, рекламы лекарственных и приравненных к ним средств, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых добавок, а также косметических средств, если оно не повлекло причинение вреда здоровью человека, — влечет штраф на граждан в размере до пяти, на должностных лиц — в размере до двадцати, на юридических лиц — в размере до ста месячных расчетных показателей. 2. Производство, закупка, транспортировка, хранение, реализация, реклама незарегистрированных, фальсифицированных, не разрешенных к применению лекарственных и приравненных к ним средств, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых добавок, а также косметических средств, если они не повлекли причинение вреда здоровью человека, — влекут штраф на граждан в размере до двадцати, на должностных лиц — в размере до пятидесяти, на юридических лиц — в размере до пятисот месячных расчетных показателей с приостановлением или запрещением его деятельности либо без такового, с конфискацией непосредственных объектов правонарушения и доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения. 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека, если они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влекут штраф на граждан в размере до пятидесяти, на должностных лиц — в размере до ста, на юридических лиц — в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей с конфискацией непосредственных объектов правонарушения и доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения, а также приостановление или запрещение его деятельности.»; 2) в части первой статьи 541 цифры «324-328» заменить словами «324 (частями второй и третьей), 325-328»; 3) дополнить статьей 557-1 следующего содержания: «Статья 557-1. Государственный орган в сфере обращения лекарственных средств 1. Государственный орган в сфере обращения лекарственных средств и его территориальные подразделения рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 324 настоящего Кодекса, в пределах своей компетенции. 2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, его заместители, руководители территориальных подразделений и их заместители.»; 4) в абзаце десятом подпункта 1) части первой статьи 636 цифры «324-328» заменить словами «324 (частями второй и третьей), 325-328». Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 6 мая 2004 года, № 551-II ЗРК

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