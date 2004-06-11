12/06/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2004 года, № 641
О признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Республики
Казахстан
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу некоторые
решения Правительства Республики Казахстан
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ
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