Законы
12/06/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2004 года, № 641
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

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