Законы
12/06/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2004 года, № 635
О некоторых вопросах лицензирования деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению, экспонированию боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему В целях реализации Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О лицензировании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению, экспонированию боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему. 2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения: 1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 «О реализации Закона Республики Казахстан «О лицензировании» (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 41, ст. 515): в приложении 1 к указанному постановлению: в графе 3 строки, порядковый номер 1: в абзаце четвертом слово «коллекционирование» исключить; в приложении 4 к указанному постановлению: в разделе «I. Перечень видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение органов санитарного надзора»: дополнить пунктом 33 следующего содержания: «33. Разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение, экспонирование боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему.»; в разделе «II. Перечень видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение органов экологического надзора»: дополнить пунктом 27 следующего содержания: «27. Разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение, экспонирование боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему.»; в разделе «III. Перечень видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение горно-технического надзора»: дополнить пунктом 13 следующего содержания: «13. Разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение, экспонирование боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему.»; 2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2002 года № 1032 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также холодного оружия»: в Правилах оборота боевого ручного стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также холодного оружия, утвержденных указанным постановлением: пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: «Производство оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами, имеющими лицензии на производство (исследование, разработку, испытание, изготовление, а также художественную отделку, ремонт, сборку, переделку) оружия, изготовление патронов и их составных частей. Юридические лица могут получить лицензию как в целом на производство оружия и патронов к нему (с учетом единого технологического комплекса), так и на отдельные его виды.». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

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