12/06/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2004 года, № 635
О некоторых вопросах лицензирования
деятельности по разработке, производству,
ремонту, торговле, приобретению, экспонированию
боевого ручного стрелкового оружия и патронов к
нему
В целях реализации Закона Республики
Казахстан от 17 апреля 1995 года «О лицензировании»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые
Квалификационные требования к лицензируемому
виду деятельности по разработке, производству,
ремонту, торговле, приобретению, экспонированию
боевого ручного стрелкового оружия и патронов к
нему.
2. Внести в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан следующие
изменения и дополнения:
1) в постановлении Правительства
Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 «О
реализации Закона Республики Казахстан «О
лицензировании» (САПП Республики Казахстан, 1995
г., № 41, ст. 515):
в приложении 1 к указанному
постановлению:
в графе 3 строки, порядковый номер 1:
в абзаце четвертом слово
«коллекционирование» исключить;
в приложении 4 к указанному
постановлению:
в разделе «I. Перечень видов
лицензируемых работ и услуг, по которым
необходимо заключение органов санитарного
надзора»:
дополнить пунктом 33 следующего
содержания:
«33. Разработка, производство, ремонт,
торговля, приобретение, экспонирование боевого
ручного стрелкового оружия и патронов к нему.»;
в разделе «II. Перечень видов
лицензируемых работ и услуг, по которым
необходимо заключение органов экологического
надзора»:
дополнить пунктом 27 следующего
содержания:
«27. Разработка, производство, ремонт,
торговля, приобретение, экспонирование боевого
ручного стрелкового оружия и патронов к нему.»;
в разделе «III. Перечень видов
лицензируемых работ и услуг, по которым
необходимо заключение горно-технического
надзора»:
дополнить пунктом 13 следующего
содержания:
«13. Разработка, производство, ремонт,
торговля, приобретение, экспонирование боевого
ручного стрелкового оружия и патронов к нему.»;
2) в постановлении Правительства
Республики Казахстан от 18 сентября 2002 года № 1032
«Об утверждении Правил оборота боевого ручного
стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также
холодного оружия»:
в Правилах оборота боевого ручного
стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также
холодного оружия, утвержденных указанным
постановлением:
пункт 4 дополнить абзацами следующего
содержания:
«Производство оружия и патронов к нему
осуществляется юридическими лицами, имеющими
лицензии на производство (исследование,
разработку, испытание, изготовление, а также
художественную отделку, ремонт, сборку,
переделку) оружия, изготовление патронов и их
составных частей.
Юридические лица могут получить
лицензию как в целом на производство оружия и
патронов к нему (с учетом единого
технологического комплекса), так и на отдельные
его виды.».
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ
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