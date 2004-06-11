12/06/04 - Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы 15 мая 2004 года № 74
О внесении дополнения в постановление
правления Национального банка Республики
Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242
«Об утверждении Правил переводов денег
в межбанковской системе переводов денег»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции
Республики Казахстан под № 711
В целях совершенствования нормативной
правовой базы, обеспечивающей функционирование
межбанковской системы переводов денег,
правление Национального банка Республики
Казахстан постановляет:
1. В постановление правления
Национального банка Республики Казахстан «Об
утверждении Правил переводов денег в
межбанковской системе переводов денег» от 21
ноября 1998 года, № 242 (зарегистрированное в
Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан
под № 711, опубликованное 29 марта — 11 апреля 1999
года в изданиях Национального банка Республики
Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы»
и «Вестник Национального банка Казахстана»); с
изменениями и дополнениями, утвержденными
постановлениями правления Национального банка
Республики Казахстан от 16 августа 1999 года, № 266
(зарегистрированное в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов
Республики Казахстан под № 910, опубликованное 27
сентября — 10 октября 1999 года в изданиях
Национального банка Республики Казахстан
«Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник
Национального банка Казахстана»), от 16 мая 2000
года, № 216 (зарегистрированное в Реестре
государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан под № 1152,
опубликованное 5—18 июня 2000 года в изданиях
Национального банка Республики Казахстан
«Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник
Национального банка Казахстана»), от 20 апреля 2001
года, № 106 (зарегистрированное в Реестре
государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан под № 1538,
опубликованное 18 июня — 1 июля 2001 года в изданиях
Национального банка Республики Казахстан
«Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник
Национального банка Казахстана»), от 2 сентября
2002 года, № 362 (зарегистрированное в Реестре
государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан под № 1999,
опубликованное 4—17 ноября 2002 года в изданиях
Национального банка Республики Казахстан
«Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник
Национального банка Казахстана»), от 31 января 2003
года, № 20 (зарегистрированное в Реестре
государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан под № 2193,
опубликованное 10—23 марта 2003 года в изданиях
Национального банка Республики Казахстан
«Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник
Национального банка Казахстана»), от 27 мая 2003
года, № 158 (зарегистрированное в Реестре
государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан под № 2369,
опубликованное 16—29 июня 2003 года в изданиях
Национального банка Республики Казахстан
«Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник
Национального банка Казахстана») внести
следующее дополнение:
в Правилах переводов денег в
межбанковской системе переводов денег,
утвержденных указанным постановлением:
абзац первый пункта 19 дополнить
предложением следующего содержания:
«Центр принимает к исполнению
платежный документ, в котором указаны один
отправитель денег и один бенефициар.».
2. Настоящее постановление вводится в
действие с 1 июля 2004 года.
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 3 июня 2004 года за №
2887
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