Законы
12/06/04 - Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы 15 мая 2004 года № 74
О внесении дополнения в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242 «Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 711 В целях совершенствования нормативной правовой базы, обеспечивающей функционирование межбанковской системы переводов денег, правление Национального банка Республики Казахстан постановляет: 1. В постановление правления Национального банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег» от 21 ноября 1998 года, № 242 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 711, опубликованное 29 марта — 11 апреля 1999 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»); с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями правления Национального банка Республики Казахстан от 16 августа 1999 года, № 266 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 910, опубликованное 27 сентября — 10 октября 1999 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 16 мая 2000 года, № 216 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1152, опубликованное 5—18 июня 2000 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 20 апреля 2001 года, № 106 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1538, опубликованное 18 июня — 1 июля 2001 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 2 сентября 2002 года, № 362 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1999, опубликованное 4—17 ноября 2002 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 31 января 2003 года, № 20 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2193, опубликованное 10—23 марта 2003 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 27 мая 2003 года, № 158 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2369, опубликованное 16—29 июня 2003 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана») внести следующее дополнение: в Правилах переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденных указанным постановлением: абзац первый пункта 19 дополнить предложением следующего содержания: «Центр принимает к исполнению платежный документ, в котором указаны один отправитель денег и один бенефициар.». 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2004 года.  Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июня 2004 года за № 2887

Популярное

Все
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Плохие дороги: причин не счесть
Новые принципы и гарантии
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
Шокирующее видео: водитель намеренно задавил пешехода в Караганде
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Тело 6-летнего ребенка обнаружили в септике в Косшы
Инфраструктурные проекты в сфере транспорта согласовали и одобрили страны ЕАЭС
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Топливо по талонам отпускают на некоторых заправках Павлодарской области
Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Новая жизнь Второго Павлодара
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК

Читайте также

Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]