Законы 12/06/04 - Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы 15 мая 2004 года № 74

О внесении дополнения в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242 «Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 711 В целях совершенствования нормативной правовой базы, обеспечивающей функционирование межбанковской системы переводов денег, правление Национального банка Республики Казахстан постановляет: 1. В постановление правления Национального банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег» от 21 ноября 1998 года, № 242 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 711, опубликованное 29 марта — 11 апреля 1999 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»); с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями правления Национального банка Республики Казахстан от 16 августа 1999 года, № 266 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 910, опубликованное 27 сентября — 10 октября 1999 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 16 мая 2000 года, № 216 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1152, опубликованное 5—18 июня 2000 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 20 апреля 2001 года, № 106 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1538, опубликованное 18 июня — 1 июля 2001 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 2 сентября 2002 года, № 362 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1999, опубликованное 4—17 ноября 2002 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 31 января 2003 года, № 20 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2193, опубликованное 10—23 марта 2003 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), от 27 мая 2003 года, № 158 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2369, опубликованное 16—29 июня 2003 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казакстан Улттык банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана») внести следующее дополнение: в Правилах переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденных указанным постановлением: абзац первый пункта 19 дополнить предложением следующего содержания: «Центр принимает к исполнению платежный документ, в котором указаны один отправитель денег и один бенефициар.». 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2004 года. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июня 2004 года за № 2887