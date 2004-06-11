Законы 12/06/04 - Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2004 года, № 641 Алишер Елюбаев

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан 1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1996 года № 944 «Об утверждении Положений о Центральном депозитарии Республики Казахстан, о ведении реестра держателей ценных бумаг в Республике Казахстан, о кастодиальной деятельности в Республике Казахстан». 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 1999 года № 535 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1996 года, № 944». 3. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 1369 «О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 36-37, ст. 478).