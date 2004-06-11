12/06/04 - Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2004 года, № 641
Алишер Елюбаев
Перечень утративших силу некоторых
решений Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 29 июля 1996 года № 944 «Об
утверждении Положений о Центральном депозитарии
Республики Казахстан, о ведении реестра
держателей ценных бумаг в Республике Казахстан,
о кастодиальной деятельности в Республике
Казахстан».
2. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 6 мая 1999 года № 535 «О
внесении изменения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1996
года, № 944».
3. Пункт 4 изменений и дополнений, которые
вносятся в некоторые решения Правительства
Республики Казахстан, утвержденных
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года № 1369 «О внесении
изменений и дополнений и признании утратившими
силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., №
36-37, ст. 478).