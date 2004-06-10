12/06/04 - Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2004 года, № 635 Законы 96

Квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению, экспонированию боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему 1. Общие положения 1. Настоящие квалификационные требования распространяются на лиц (далее — заявитель), претендующих на получение лицензии по следующим видам работ: разработка, производство и ремонт боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему; ремонт боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему; приобретение и торговля боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему; экспонирование боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему. 2. Квалификационные требования к разработке, производству и ремонту боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему 2. Квалификационные требования включают наличие: 1) для юридического лица — у руководителя (заместителя) заявителя высшего или среднего машиностроительного или технического образования, а также стажа работы не менее трех лет по специальности, прошедшего проверку знаний Правил безопасности в органах горнотехнического надзора; 2) квалифицированных специалистов, прошедших квалификационную проверку знаний Правил безопасности в органах горнотехнического надзора; 3) научной базы в виде комплекта нормативно-технических и научно-технических документов по вопросам исследования, разработки и производства к указанному виду деятельности, а также конструкторской документации на основные (базовые) модели; 4) производственной технической базы на праве собственности или ее аренды, включающей: специализированные производственные здания, транспортные средства, оборудование, стенды, подъемные механизмы, поверенную контрольно-измерительную аппаратуру; согласованный и утвержденный в установленном порядке рабочий проект цехов по производству боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему; механообрабатывающий цех (участок) по изготовлению основных частей (стволов, затворов, барабанов, рамок, ствольных коробок и т. д.), размещаемый в изолированных помещениях с обеспечением требований по учету и сохранности деталей, сборочных единиц; сборочный цех, размещаемый в изолированных помещениях, оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации, отвечающих требованиям по технической укрепленности с обеспечением условий по учету и сохранности деталей, сборочных единиц; специализированные склады и кладовые для хранения готового оружия и патронов, размещаемые в отдельных изолированных помещениях, отвечающих требованиям по технической укрепленности и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации; изолятор брака для хранения выбракованных в процессе производства основных частей и оружия; служебное помещение для размещения работающего квалифицированного персонала, отвечающее требованиям санитарной и пожарной безопасности. К территории производственной базы предъявляются следующие требования: изолированности, наличия ограждения, круглосуточной вооруженной охраны, технической укрепленности, пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм, а также расположения на предусмотренном действующими нормативами безопасном расстоянии от жилых и производственных объектов; 5) протокола о намерениях или договора (контракта) на разработку и производство боевого ручного стрелкового оружия и (или) патронов к нему с организацией, относящейся к субъектам оборота, имеющим право на использование данного вида оружия; 6) тактико-технических характеристик, запланированных к разработке, производству, ремонту; 7) инструкций, положений и нормативно-технических документов по безопасному производству работ, а также документов по учету и хранению материалов, полуфабрикатов (заготовок), комплектующих деталей, готовых и бракованных изделий по: учету деталей, сборочных единиц и готовых изделий в процессе их изготовления, транспортирования и хранения; ведению журнала учета прихода и расхода (пономерного учета, количественного учета, количественного или весового учета заготовок и деталей, составных частей); 8) разрешения Комитета национальной безопасности Республики Казахстан или его территориальных органов на работу с использованием сведений, составляющих государственные секреты, а также обеспеченность и достаточность режимных мероприятий и национальной безопасности; 9) соответствующих заключений органов Государственной противопожарной службы — о соответствии условий осуществления заявляемого вида деятельности требованиям противопожарной безопасности; органов санитарного, экологического, горнотехнического надзора — об обеспеченности безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среды. 3. Квалификационные требования к ремонту боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему 3. Квалификационные требования включают наличие: 1) для юридического лица — у руководителя (заместителя) заявителя высшего или среднего машиностроительного или технического образования, а также стажа работы не менее трех лет по специальности, прошедшего проверку знаний Правил безопасности в органах горнотехнического надзора; 2) квалифицированных специалистов, прошедших квалификационную проверку знаний Правил технической эксплуатации и Правил безопасности в органах горнотехнического надзора; 3) специализированного ремонтно-технического здания, оборудования, стендов, поверенной контрольно-измерительной аппаратуры; 4) протокола о намерениях или договора (контракта) на проведение ремонта боевого ручного стрелкового оружия и (или) патронов к нему с организацией, относящейся к субъектам оборота, имеющим право на использование данного вида оружия; 5) тактико-технических характеристик и технической документации, запланированных к ремонту образцов оружия; 6) инструкций, положений и нормативно-технических документов по безопасному производству работ, по ведению журнала учета прихода (пономерного и количественного учета изделий); 7) разрешения Комитета национальной безопасности Республики Казахстан или его территориальных органов на работу с использованием сведений, составляющих государственные секреты, а также обеспеченность и достаточность режимных мероприятий и национальной безопасности; 8) соответствующих заключений органов Государственной противопожарной службы — о соответствии условий осуществления заявляемого вида деятельности требованиям противопожарной безопасности; органов санитарного, экологического, горнотехнического надзора — об обеспеченности безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среды. 4. Квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности по приобретению и торговле боевым ручным стрелковым оружием и патронами к нему 4. Квалификационные требования включают наличие: 1) протокола о намерениях или договора (контракта), предусматривающего приобретение или реализацию боевого ручного стрелкового оружия и (или) патронов к нему, с организацией, относящейся к субъектам оборота, имеющим право на использование данного вида оружия; 2) документации по учету и хранению изделий; 3) тактико-технических характеристик и технической документации, запланированных к реализации образцов оружия; 4) разрешения Комитета национальной безопасности Республики Казахстан или его территориальных органов на работу с использованием сведений, составляющих государственные секреты, а также обеспеченность и достаточность режимных мероприятий и национальной безопасности; 5) соответствующих заключений органов Государственной противопожарной службы — о соответствии условий осуществления заявляемого вида деятельности требованиям противопожарной безопасности; органов санитарного, экологического, горнотехнического надзора — об обеспеченности безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среды. 5. Квалификационные требования к экспонированию боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему 5. Квалификационные требования включают наличие: 1) отдельных, специально предназначенных для хранения помещений с запирающимися на замок сейфами, витринами или металлическими шкафами, оборудованных сигнализацией. Хранение оружия и патронов в музейных помещениях осуществляется в условиях, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц; 2) круглосуточной охраны помещения (договора на оказание охранных услуг); 3) утвержденных в установленном порядке инструкций по технике безопасности; 4) квалифицированного состава инженерно-технических и руководящих работников, специалистов, прошедших проверку знаний правил технической безопасности; 5) документации по учету, периодической проверке и хранению изделий; 6) помещения, предназначенного для хранения оружия; 7) соответствующих заключений: органов внутренних дел — об организации контроля за учетом, обеспечением установленных условий при хранении и перевозке боевого ручного оружия и патронов к нему (акт пригодности помещения); органов Государственной противопожарной службы — о соответствии условий осуществления заявляемого вида деятельности требованиям противопожарной безопасности, органов санитарного надзора.