12/06/04 - Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2004 года, № 635

Квалификационные требования к
лицензируемому виду деятельности по разработке,
производству, ремонту, торговле, приобретению,
экспонированию боевого ручного стрелкового
оружия и патронов к нему
1. Общие положения
1. Настоящие квалификационные
требования распространяются на лиц (далее —
заявитель), претендующих на получение лицензии
по следующим видам работ:
разработка, производство и ремонт
боевого ручного стрелкового оружия и патронов к
нему;
ремонт боевого ручного стрелкового
оружия и патронов к нему;
приобретение и торговля боевого
ручного стрелкового оружия и патронов к нему;
экспонирование боевого ручного
стрелкового оружия и патронов к нему.
2. Квалификационные требования к
разработке, производству и ремонту боевого
ручного стрелкового оружия и патронов к нему
2. Квалификационные требования
включают наличие:
1) для юридического лица — у
руководителя (заместителя) заявителя высшего или
среднего машиностроительного или технического
образования, а также стажа работы не менее трех
лет по специальности, прошедшего проверку знаний
Правил безопасности в органах горнотехнического
надзора;
2) квалифицированных специалистов,
прошедших квалификационную проверку знаний
Правил безопасности в органах горнотехнического
надзора;
3) научной базы в виде комплекта
нормативно-технических и научно-технических
документов по вопросам исследования, разработки
и производства к указанному виду деятельности, а
также конструкторской документации на основные
(базовые) модели;
4) производственной технической базы
на праве собственности или ее аренды, включающей:
специализированные производственные
здания, транспортные средства, оборудование,
стенды, подъемные механизмы, поверенную
контрольно-измерительную аппаратуру;
согласованный и утвержденный в
установленном порядке рабочий проект цехов по
производству боевого ручного стрелкового оружия
и патронов к нему;
механообрабатывающий цех (участок) по
изготовлению основных частей (стволов, затворов,
барабанов, рамок, ствольных коробок и т. д.),
размещаемый в изолированных помещениях с
обеспечением требований по учету и сохранности
деталей, сборочных единиц;
сборочный цех, размещаемый в
изолированных помещениях, оборудованных
средствами пожарно-охранной сигнализации,
отвечающих требованиям по технической
укрепленности с обеспечением условий по учету и
сохранности деталей, сборочных единиц;
специализированные склады и кладовые
для хранения готового оружия и патронов,
размещаемые в отдельных изолированных
помещениях, отвечающих требованиям по
технической укрепленности и оборудованных
средствами пожарно-охранной сигнализации;
изолятор брака для хранения
выбракованных в процессе производства основных
частей и оружия;
служебное помещение для размещения
работающего квалифицированного персонала,
отвечающее требованиям санитарной и пожарной
безопасности.
К территории производственной базы
предъявляются следующие требования:
изолированности, наличия ограждения,
круглосуточной вооруженной охраны, технической
укрепленности, пожарной безопасности и
соблюдения санитарных норм, а также расположения
на предусмотренном действующими нормативами
безопасном расстоянии от жилых и
производственных объектов;
5) протокола о намерениях или договора
(контракта) на разработку и производство боевого
ручного стрелкового оружия и (или) патронов к
нему с организацией, относящейся к субъектам
оборота, имеющим право на использование данного
вида оружия;
6) тактико-технических характеристик,
запланированных к разработке, производству,
ремонту;
7) инструкций, положений и
нормативно-технических документов по
безопасному производству работ, а также
документов по учету и хранению материалов,
полуфабрикатов (заготовок), комплектующих
деталей, готовых и бракованных изделий по:
учету деталей, сборочных единиц и
готовых изделий в процессе их изготовления,
транспортирования и хранения;
ведению журнала учета прихода и
расхода (пономерного учета, количественного
учета, количественного или весового учета
заготовок и деталей, составных частей);
8) разрешения Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан или его
территориальных органов на работу с
использованием сведений, составляющих
государственные секреты, а также обеспеченность
и достаточность режимных мероприятий и
национальной безопасности;
9) соответствующих заключений органов
Государственной противопожарной службы — о
соответствии условий осуществления заявляемого
вида деятельности требованиям противопожарной
безопасности; органов санитарного,
экологического, горнотехнического надзора — об
обеспеченности безопасности жизни и здоровья
граждан, окружающей среды.
3. Квалификационные требования к
ремонту боевого ручного стрелкового оружия и
патронов к нему
3. Квалификационные требования
включают наличие:
1) для юридического лица — у
руководителя (заместителя) заявителя высшего или
среднего машиностроительного или технического
образования, а также стажа работы не менее трех
лет по специальности, прошедшего проверку знаний
Правил безопасности в органах горнотехнического
надзора;
2) квалифицированных специалистов,
прошедших квалификационную проверку знаний
Правил технической эксплуатации и Правил
безопасности в органах горнотехнического
надзора;
3) специализированного
ремонтно-технического здания, оборудования,
стендов, поверенной контрольно-измерительной
аппаратуры;
4) протокола о намерениях или договора
(контракта) на проведение ремонта боевого
ручного стрелкового оружия и (или) патронов к
нему с организацией, относящейся к субъектам
оборота, имеющим право на использование данного
вида оружия;
5) тактико-технических характеристик и
технической документации, запланированных к
ремонту образцов оружия;
6) инструкций, положений и
нормативно-технических документов по
безопасному производству работ, по ведению
журнала учета прихода (пономерного и
количественного учета изделий);
7) разрешения Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан или его
территориальных органов на работу с
использованием сведений, составляющих
государственные секреты, а также обеспеченность
и достаточность режимных мероприятий и
национальной безопасности;
8) соответствующих заключений органов
Государственной противопожарной службы — о
соответствии условий осуществления заявляемого
вида деятельности требованиям противопожарной
безопасности; органов санитарного,
экологического, горнотехнического надзора — об
обеспеченности безопасности жизни и здоровья
граждан, окружающей среды.
4. Квалификационные требования к
лицензируемому виду деятельности по
приобретению и торговле боевым ручным
стрелковым оружием и патронами к нему
4. Квалификационные требования
включают наличие:
1) протокола о намерениях или договора
(контракта), предусматривающего приобретение или
реализацию боевого ручного стрелкового оружия и
(или) патронов к нему, с организацией, относящейся
к субъектам оборота, имеющим право на
использование данного вида оружия;
2) документации по учету и хранению
изделий;
3) тактико-технических характеристик и
технической документации, запланированных к
реализации образцов оружия;
4) разрешения Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан или его
территориальных органов на работу с
использованием сведений, составляющих
государственные секреты, а также обеспеченность
и достаточность режимных мероприятий и
национальной безопасности;
5) соответствующих заключений органов
Государственной противопожарной службы — о
соответствии условий осуществления заявляемого
вида деятельности требованиям противопожарной
безопасности;
органов санитарного, экологического,
горнотехнического надзора — об обеспеченности
безопасности жизни и здоровья граждан,
окружающей среды.
5. Квалификационные требования к
экспонированию боевого ручного стрелкового
оружия и патронов к нему
5. Квалификационные требования
включают наличие:
1) отдельных, специально
предназначенных для хранения помещений с
запирающимися на замок сейфами, витринами или
металлическими шкафами, оборудованных
сигнализацией.
Хранение оружия и патронов в музейных
помещениях осуществляется в условиях,
обеспечивающих их сохранность, безопасность
хранения и исключающих доступ к ним посторонних
лиц;
2) круглосуточной охраны помещения
(договора на оказание охранных услуг);
3) утвержденных в установленном
порядке инструкций по технике безопасности;
4) квалифицированного состава
инженерно-технических и руководящих работников,
специалистов, прошедших проверку знаний правил
технической безопасности;
5) документации по учету, периодической
проверке и хранению изделий;
6) помещения, предназначенного для
хранения оружия;
7) соответствующих заключений:
органов внутренних дел — об
организации контроля за учетом, обеспечением
установленных условий при хранении и перевозке
боевого ручного оружия и патронов к нему (акт
пригодности помещения);
органов Государственной
противопожарной службы — о соответствии условий
осуществления заявляемого вида деятельности
требованиям противопожарной безопасности,
органов санитарного надзора.