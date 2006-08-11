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Полевые работы в интерьере проблем
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Новые имена выставки «Весенний салон-2025»
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Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
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В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
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В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
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В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
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Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
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