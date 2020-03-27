121-й случай коронавируса зарегистрировали в Казахстане
Айдана Демесинова
На 10:20 часов сегодня, 27 марта, зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, 121-й по Казахстану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
Так, в стране подтверждены 121 случай регистрации коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 60, Алматы – 48, Караганде - 4, Шымкенте - 2, Акмолинской области - 1, Алматинской области - 1, Актюбинской области - 1, Жамбылской области - 3, Северо-Казахстанской области - 1.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.
Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.