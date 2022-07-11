Пробок в Шымкенте должно стать меньше

Путь открыт!



Сразу два участка открыты для проезда на городских магистралях, строительство и реконструкция которых призваны разгрузить улицы и избавить город от пробок.

Продолжение проспекта Д. Кунае­ва частично открыто для движения транспорта. Аким Шымкента Мурат Айтенов проконтролировал строительство самой загруженной городской магистрали, которая в перспективе после завершения проекта свяжет южную и северную части южного мегаполиса



Согласно генеральному плану Шымкента, предусмотрена пробивка проспекта Кунаева от улицы Туркестанской до микрорайона «Актас» с выходом на ташкентскую трассу и дальше на Южную объездную трассу. Проект предполагает прокладку около 30 км дороги и состоит из восьми этапов. Его общая сметная стоимость сос­тавляет 25 млрд тенге.



Сейчас работы завершены на третьем этапе – на отрезке прос­пекта между улицами Терешковой и Богет. Подрядной компании ТОО «Казахдорстрой» осталось завершить работы по благо­устройству и обустройству дорожных съездов.



Заминка с выполнением этих работ произошла из-за проблем, возникших при изъятии и сносе частных домостроений в связи с государственными нуждами. Многие собственники не согласились с предложенной суммой компенсации, и теперь вопрос решается в суде.



Изъятие земельных участков, пожалуй, самая сложная проблема, с которой городские власти столк­нулись при реализации проекта. В его рамках потребовалось даже снести 100-летнее здание бани по ул. Туркестанской. Только в старом городе на отрезке от улицы Туркес­танской до магазина «Магнолия» принудительному выкупу подлежали 76 земельных участков, что сказалось как на темпах, так и на сроках осуществления проекта.



Участок проспекта между улицами Терешковой и Богет состоит из проезжей части и бульварной. Работы здесь начались в 2020 году. За это время компания-подрядчик не только проложила дорожное полотно, но и благоустроила железную дорогу и надземный пешеходный переход. Кроме того, установлены светофорная сигнализация, наружное освещение, проложены инженерные коммуникации, включающие системы водопровода, канализации и ливневого водоотведения, электричес­ких сетей, газопровода.



– Официально сдать этот отрезок дороги в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года, – пояснил начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Ержан Жолдасов. – Но для движения мы ее открываем уже сейчас. Протяженность этого отрезка дороги составляет более полукилометра при ширине 42 метра. И хотя он не такой уж длинный, но поможет разгрузить прилегающие улицы.



Для контроля качества дорожно-строительных работ на постоянной основе закреплены эксперты технического надзора. Национальным центром качества проводится экс­пертиза как выполненных объе­мов, так и используемых строительных и инертных материалов.



На радость водителей сняты ограничения для движения по улице Адырбекова на отрезке от улицы Жибек Жолы до улицы Иляева. Дорожные рабочие уложили здесь пока два слоя асфальта. Укладку верхнего слоя проведут в следую­щем году.



– Здесь перед нами стояла задача расширить улицу, учитывая, что она достаточно продолжительная и связывает старую и новую части города, – подчеркнул Мурат Айтенов. – До этого ее ширина составляла всего семь метров. Теперь – все 15! Расширение позволит увеличить пропускную способность проезжей части, значительный поток транспорта будет двигаться по Адырбекова.



К сожалению, до этого, несмот­ря на генплан, тут были тесно построены частные жилые дома, что тоже затруднило работу дорожников. Пришлось много земельных участков изымать в пользу государства, а это всегда сопряжено с конфликтами и судебными тяжбами. По некоторым участкам суды идут до сих пор, что тормозит завершение работ.



Протяженность улицы Адырбекова – почти четыре километра. По проекту здесь будет четыре полосы движения, предусмотрены ирригационная система, зеленая зона, тротуары и освещение.