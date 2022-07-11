Спорт
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола

Нужна культура


Штраф наложен УЕФА на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ) из-за поведения болельщиков в Нур-Султане на матче Лиги наций против сборной Словакии.


«Болельщики сборной Казахстана, невзирая на многочисленные призывы и просьбы КФФ соблюдать общественный порядок и регламент соревнований, бросали с трибун на футбольное поле посторонние предметы. Факт зафиксирован делегатом матча, после чего контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение о наложении на федерацию штрафа в размере 11 625 евро», – сообщили в федерации.


В нынешнем сезоне это второй случай, когда федерации приходится отвечать за поведение фанатов. Штраф в размере 19 250 евро в мае пришлось уплатить и за то, что люди, пришедшие поддержать сборную в домашнем матче Лиги наций УЕФА против команды Молдовы, бросали с трибун стадиона разные предметы, а некоторые даже пытались выбежать на поле.


В федерации отметили, что подобные действия болельщиков могут быть оценены со стороны УЕФА еще более жесткими мерами, вплоть до проведения матчей при пустых трибунах. КФФ призывает фанатов проявлять культуру и уважение в адрес участников, организаторов матча и других зрителей на трибунах стадиона.

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