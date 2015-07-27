125 афганских силовиков перешли на сторону талибов
Наталия Буланова
В северо-восточной афганской провинции Бадахшан 125 военнослужащих перешли на сторону радикального движения "Талибан", сообщает Kazpravda.kz.
По данным агентства "Синьхуа", силовики на протяжении трех дней вели бои с боевиками в Вардужском районе провинции, однако затем приняли решение сложить оружие и перейти на сторону талибов.
Талибан – исламистское движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правило Афганистаном с 1996 по 2001 год ("Исламский Эмират Афганистан") и регионом Вазиристан на севере Пакистана ("Исламское государство Вазиристан") с 2004 года. Дипломатически было признано тремя государствами: Объединенными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.
Советом Безопасности ООН признано террористической организацией в 2003 году.