$12,8 млрд составил уровень внешнего долга РК на конец 2015 года

По состоянию на конец 2015 года внешний государственный и гарантированный государством долг составил $12,8 млрд. Об этом в ходе пресс-конференции в Алматы сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, передает Kazpravda.kz
При этом глава Нацбанка отметил, что "в последнее время в отдельных СМИ приводятся данные по внешнему долгу, которые не всегда правильно позиционируются и некорректно сравниваются".
Данияр Акишев также сообщил, что уровень внешнего долга в $12,8 млрд составляет 7% от ВВП страны и в основном это долг Правительства и Национального банка.
"По этому показателю Казахстан имеет один из наименьших показателей в мире", – особенно подчеркнул глава Нацбанка.
Напомним, что 17 июня на совместном заседании палат Парламента РК депутаты потребовали от Правительства решить вопрос превышения государственного долга
Казахстана.