$12,8 млрд составил уровень внешнего долга РК на конец 2015 года

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта almaty.all.biz
По состоянию на конец 2015 года внешний государственный и гарантированный государством долг составил $12,8 млрд. Об этом в ходе пресс-конференции в Алматы сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, передает Kazpravda.kz.

При этом глава Нацбанка отметил, что "в последнее время в отдельных СМИ приводятся данные по внешнему долгу, которые не всегда правильно позиционируются и некорректно сравниваются".

Данияр Акишев также сообщил, что уровень внешнего долга в $12,8 млрд составляет 7% от ВВП страны и в основном это долг Правительства и Национального банка.

"По этому показателю Казахстан имеет один из наименьших показателей в мире", – особенно подчеркнул глава Нацбанка.

Напомним, что 17 июня на совместном заседании палат Парламента РК депутаты потребовали от Правительства решить вопрос превышения государственного долга Казахстана.

Курс на зимнюю Азиаду
Вклад в зеленый фонд Астаны
Английский акцент казахстанского футбола
Конституция в контексте развития образования и науки
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
С упором на орошение
Обеспечить транспортную доступность
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсо…
Казахстан поставит вагоны в Монголию
Казахстан и Северная Македония создадут Деловой совет

