13 человек погибли в результате ДТП на трассе Алматы – Шымкент

На трассе Алматы – Термез при въезде в Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 13 человек, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В непосредственной близости от дачного массива Бозарык столкнулись грузовой автомобиль HOWO и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки из Тараза в областной центр ЮКО.
Оба автомобиля следовали в одном и том же направлении. По предварительной информации, водитель микроавтобуса – житель Жамбылской области – пытался обогнать самосвал, который в этот момент стал сворачивать на автозаправочную станцию.
Удар от столкновения был достаточно сильным, передняя часть микроавтобуса оказалась под самосвалом. В результате аварии девять человек погибли на месте, в том числе один ребенок. Еще 12 человек, включая водителя микроавтобуса, были госпитализированы в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
Уже в больнице, спустя считанные часы, скончались четыре человека, получившие серьезные черепно-мозговые травмы. Два пассажира находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.
Органы дознания занимаются расследованием ДТП, выясняя обстоятельства трагедии. По информации руководителя пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозовой, за пять месяцев текущего года на дорогах области произошла 931 авария, погибли 106 человек, 1 268 получили различные травмы.