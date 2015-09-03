Фото с сайта m.ru.focus.lv
Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке привели к тому, что более 13 млн детей не могут посещать школы. В докладе ЮНИСЕФ говорится, что целое поколение детей растет вне системы образования, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Детский фонд ООН
.
Глава регионального отделения фонда Питер Салама рассказал, что для многих мигрантов образование детей – главная причина, по которой они покинули такие страны, как Сирия, Ирак, Йемен и Ливия. В этих странах учебные заведения нередко подвергаются нападениям, в том числе преднамеренным. Свыше 8 850 школ в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии больше не могут использоваться для занятий, так как "были повреждены, разрушены или в них укрываются семьи переселенцев". Также известны случаи, когда здания школ занимали участники боевых действий.
Нередко учителя предпочитают бежать из "горячих точек", опасаясь за свою жизнь. Да и родители зачастую не пускают своих детей в школу, опасаясь за их безопасность. В то же время в Иордании, Ливане и Турции свыше 700 тыс. детей сирийских беженцев не могут посещать занятия попросту потому, что местные школы уже переполнены и не могут принять новых учеников.
Для исправления ситуации эксперты фонда предлагают активнее содействовать самообразованию и дистанционному образованию детей, а также другим "неформальным" способам получения знаний.
Также ЮНИСЕФ призывает людей, организации и страны больше жертвовать системам образования пострадавших от конфликтов стран, чтобы позволить им увеличить размеры классов, подготовить больше учителей и обеспечить школьников всем необходимым для учебы.