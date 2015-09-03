13 млн детей в зонах конфликта не ходят в школу из-за войн – ООН

В мире
953
Жания Уранкаева
Фото с сайта m.ru.focus.lv
Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке привели к тому, что более 13 млн детей не могут посещать школы. В докладе ЮНИСЕФ говорится, что целое поколение детей растет вне системы образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Детский фонд ООН.

Глава регионального отделения фонда Питер Салама рассказал, что для многих мигрантов образование детей – главная причина, по которой они покинули такие страны, как Сирия, Ирак, Йемен и Ливия. В этих странах учебные заведения нередко подвергаются нападениям, в том числе преднамеренным. Свыше 8 850 школ в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии больше не могут использоваться для занятий, так как "были повреждены, разрушены или в них укрываются семьи переселенцев". Также известны случаи, когда здания школ занимали участники боевых действий.

Нередко учителя предпочитают бежать из "горячих точек", опасаясь за свою жизнь. Да и родители зачастую не пускают своих детей в школу, опасаясь за их безопасность. В то же время в Иордании, Ливане и Турции свыше 700 тыс. детей сирийских беженцев не могут посещать занятия попросту потому, что местные школы уже переполнены и не могут принять новых учеников.

Для исправления ситуации эксперты фонда предлагают активнее содействовать самообразованию и дистанционному образованию детей, а также другим "неформальным" способам получения знаний.

Также ЮНИСЕФ призывает людей, организации и страны больше жертвовать системам образования пострадавших от конфликтов стран, чтобы позволить им увеличить размеры классов, подготовить больше учителей и обеспечить школьников всем необходимым для учебы.

