13 млн тенге штрафа грозит казахстанцу за забытые в машине патроны

Общество
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Айдана Демесинова
Казахстанца с патронами в машине задержали на пункте пропуска "Косак" Успенского района. Мужчина направлялся в Новосибирск из Караганды, передает Pavlodarnews.kz.

"В автомобиле казахстанца при досмотре обнаружили один патрон калибра 12 мм от охотничьего ружья и один патрон карабина. Как пояснил задержанный, он охотник. В прошлом году охотился и забыл о патронах под сиденьем", - сообщил заместитель командира войсковой части 2033 подполковник Ернияз Игибаев.

По информации пограничников, за незаконные перевозку и хранение патронов нарушителям могут назначить штраф до пяти тысяч МРП или 13 млн 255 тысяч тенге.

Помимо штрафа, за нарушение по третьей части 287-й статьи УК РК предусмотрены исправительные работы, ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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