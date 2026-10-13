13 октября – Международный день по снижению риска бедствий

В этом году особое внимание уделяется безопасности жилья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня под эгидой ООН отмечается Международный день по снижению риска бедствий. По данным организации, в последние годы природные катастрофы ежегодно затрагивали около 100 миллионов человек, а совокупный экономический ущерб от них составлял более двух триллионов долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В этом году особое внимание уделяется безопасности жилья. Наводнения, лесные пожары и аномальная жара всё чаще превращают дома в зоны повышенного риска.

ООН призывает страны укреплять строительные нормы и развивать системы раннего оповещения. На сегодня о наличии таких технологий сообщают уже 128 государств, в то время как в 2015 году насчитывалось лишь 55.

Эксперты подчёркивают: заблаговременные инвестиции в устойчивую инфраструктуру и системы предупреждения рисков позволяют спасти тысячи жизней и в разы сократить экономические потери.