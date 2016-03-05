130 женщин коллектива МИД поздравил Идрисов с 8 Марта

Фото пресс-службы МИД РК
Глава Министерства иностранных дел Ерлан Идрисов поздравил от имени мужской половины коллектива и от себя лично женский коллектив МИД с наступающим Международным женским днем 8 Марта, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
"8 Марта является одним из светлых и ярких праздников в нашей стране. Этот день пробуждает у нас чувства теплоты и любви, поскольку он посвящен нашим женщинам и матерям – хранительницам очага и наставницам будущих поколений", – приводит текст его поздравления пресс-служба МИД.
"Благодаря вам, наши дорогие женщины, и вашей любви, доброте и красоте, мы, мужчины, преодолеваем невзгоды, не теряем надежду и верим в лучшее. Ведь вы вдохновляете нас на великие свершения.
Женщина испокон веков является хранительницей домашнего очага, семейного счастья и благополучия. Она – воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. И сегодня мы с трепетом в душе и благодарностью в глазах испытываем чувство преклонения перед образом Матери, подарившей жизнь каждому из нас.
Глава государства с первых дней нашей независимости уделяет особое внимание положению женщин и созданию равных возможностей для женщин и мужчин. Именно поэтому важнейшей составной частью национальной стратегии "Казахстан-2050" является защита материнства и детства. Роль женщины в нашем обществе растет с каждым годом.
На сегодняшний день в центральном аппарате министерства работают 130 женщин, что составляет 34% от общего числа сотрудников. При этом представительницы прекрасного пола занимают и руководящие должности.
На дипломатической службе женщины также составляют достойную конкуренцию их коллегам-мужчинам. За 25 лет Независимости нашей страны женщины-дипломаты добились больших высот.
Позвольте, уважаемые дамы, поздравить вас с этим замечательным праздником и от всего сердца пожелать здоровья, любви и благополучия!" – заключил Идрисов.