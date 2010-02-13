меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 460,95
USD 460,95
RUB, 8,66
RUB 8,66
EUR, 487,18
EUR 487,18
Конкурсы
13.02.2010
13 февраля 2010 г. 0:00
Конкурсы на 13.02.2010 -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:30
Депутаты ПАСЕ выступили в поддержку конституционной реформы в Казахстане
00:15
Как будет меняться Шымкент в ближайшие 10 лет
00:45
"Последний памятник Сталину": история уникальных снимков фотомастера Олега Свидина
00:40
Закон Республики Казахстан
01:15
И сотню лет назад без прессы – никуда!
00:00
Когда мы едины
01:00
Миссия – «продвигать» решение проблем
00:32
Где жизнь, там и поэзия
00:33
Рост и устойчивость экономики
00:29
С акцентом на уголовно-правовой аспект
02:30
Приключения журналистки Дуси
00:00
Журналист меняет профессию
00:35
За преданность профессии
01:45
Жизнь и работа создателя одного из главных мясных брендов Казахстана Зейнуллы Жанбуршинова
00:00
В формате конструктивного диалога
00:27
Острым словом и пером
01:30
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
00:25
Большие возможности живописного региона
00:29
Впереди конкретные дела
00:00
О героях былых времен
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
21 июня 2022 г. 12:30
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
21 июня 2022 г. 17:50
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
22 июня 2022 г. 2:15
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
21 июня 2022 г. 9:35
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
23 июня 2022 г. 8:57
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
22 июня 2022 г. 0:00
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
21 июня 2022 г. 0:00
Новая стратегия независимого Казахстана
22 июня 2022 г. 15:10
Умер певец Пьер Нарцисс
21 июня 2022 г. 9:03
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
21 июня 2022 г. 8:40
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
21 июня 2022 г. 13:03
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
22 июня 2022 г. 3:00
Война – не только героизм
21 июня 2022 г. 10:37
Регистрация жилья без ЭЦП: операторы ЦОН начали работать в офисах застройщиков
21 июня 2022 г. 14:31
Знаменитый плавучий ресторан затонул в Гонконге
21 июня 2022 г. 8:15
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
23 июня 2022 г. 8:18
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
21 июня 2022 г. 0:30
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
31 мая 2022 г. 0:00
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
9 июня 2022 г. 13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
8 июня 2022 г. 8:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]