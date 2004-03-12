13/03/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2004 года № 302 Законы 45

О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года № 1258 Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года № 1258 «Об утверждении Правил лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и реализации этилового спирта, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива)» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 43, ст. 388) следующее дополнение и изменение: в Правилах лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и реализации этилового спирта, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива), утвержденных указанным постановлением: дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: «17-1. Запрещается установление складских и стационарных помещений в детских учреждениях, организациях образования и на прилегающих к ним территориях в радиусе ста метров.»; в подпункте 2) пункта 35 цифры «50» заменить цифрами «37,5». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов