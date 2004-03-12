13/03/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2004 года № 302

О внесении дополнения и изменения в
постановление Правительства Республики
Казахстан от 27 августа 1999 года № 1258
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 августа
1999 года № 1258 «Об утверждении Правил
лицензирования производства этилового спирта и
алкогольной продукции, хранения и реализации
этилового спирта, хранения и оптовой реализации
алкогольной продукции (кроме пива), а также
розничной торговли алкогольной продукцией
(кроме пива)» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., №
43, ст. 388) следующее дополнение и изменение:
в Правилах лицензирования
производства этилового спирта и алкогольной
продукции, хранения и реализации этилового
спирта, хранения и оптовой реализации
алкогольной продукции (кроме пива), а также
розничной торговли алкогольной продукцией
(кроме пива), утвержденных указанным
постановлением:
дополнить пунктом 17-1 следующего
содержания:
«17-1. Запрещается установление
складских и стационарных помещений в детских
учреждениях, организациях образования и на
прилегающих к ним территориях в радиусе ста
метров.»;
в подпункте 2) пункта 35 цифры «50»
заменить цифрами «37,5».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. Ахметов