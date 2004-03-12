13/03/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2004 года № 307
О внесении изменений в постановления
Правительства Республики Казахстан от 28 июля 1995
года № 1035 и от 29 января 2004 года № 100 и признании
утратившим силу постановление Правительства
Республики Казахстан от 3 июля 2003 года № 646
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан следующие
изменения:
1) в постановление Кабинета Министров
Республики Казахстан от 28 июля 1995 года № 1035 «Об
утверждении Перечня биржевых товаров» (САПП
Республики Казахстан, 1995 г., № 26, ст. 302.):
в приложении 1 к указанному
постановлению:
раздел 2 «Продукция
производственно-технического назначения»
исключить;
2) в постановление Правительства
Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 100
«Вопросы Агентства Республики Казахстан по
борьбе с экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция)»;
в изменениях, которые вносятся в
некоторые решения Правительства Республики
Казахстан, утвержденные указанным
постановлением:
пункт 6 исключить.
2. Признать утратившим силу
постановление Правительства Республики
Казахстан от 3 июля 2003 года № 646 «Об организации
единого конкурса по государственным закупкам
горюче-смазочных материалов и твердого топлива».
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-министр Республики Казахстан
Д. Ахметов