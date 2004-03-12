Законы
13/03/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2004 года № 307
О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 28 июля 1995 года № 1035 и от 29 января 2004 года № 100 и признании утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2003 года № 646 Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения: 1) в постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 28 июля 1995 года № 1035 «Об утверждении Перечня биржевых товаров» (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 26, ст. 302.): в приложении 1 к указанному постановлению: раздел 2 «Продукция производственно-технического назначения» исключить; 2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 100 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)»; в изменениях, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные указанным постановлением: пункт 6 исключить. 2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2003 года № 646 «Об организации единого конкурса по государственным закупкам горюче-смазочных материалов и твердого топлива». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-министр Республики Казахстан Д. Ахметов

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