13/03/04 - Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в
Уголовный, Уголовно-процессуальный и
Уголовно-исполнительный кодексы Республики
Казахстан в связи с введением моратория на
исполнение смертной казни
Внести изменения и дополнения в
следующие законодательные акты Республики
Казахстан:
1. В Уголовный кодекс Республики
Казахстан от 16 июля 1997 г. (Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16,
ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г.,
№ 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10,
ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18,
ст. 142):
в статье 49:
часть третью изложить в следующей
редакции:
«3. При введении Президентом
Республики Казахстан моратория на исполнение
смертной казни исполнение приговора о смертной
казни приостанавливается на время действия
моратория.»;
часть четвертую дополнить словами «, а
также не ранее чем по истечении одного года после
отмены моратория на исполнение смертной казни.»;
дополнить частью пятой следующего
содержания:
«5. Смертная казнь в порядке
помилования может быть заменена пожизненным
лишением свободы или лишением свободы на срок
двадцать пять лет с отбыванием наказания в
исправительной колонии особого режима. Лица,
приговоренные к смертной казни, в случае отмены
моратория на исполнение смертной казни имеют
право ходатайствовать о помиловании независимо
от того, ходатайствовали ли они об этом до
введения моратория или нет.».
2. В Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г.
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997
г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6,
ст. 141; 2001 г, № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; №
21-22, .ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192;
2003 г., № 18, ст. 142):
1) статью 458 дополнить частью четвертой
следующего содержания:
«4. Пересмотр приговора о смертной
казни после отмены моратория на ее исполнение
осуществляется в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены настоящим Кодексом.»;
2) статью 459 дополнить частью третьей
следующего содержания:
«3. Вступившие в законную силу
приговоры о смертной казни могут быть также
пересмотрены после отмены моратория на
исполнение смертной казни.».
3. В Уголовно-исполнительный кодекс
Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г.
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997
г., № 24, ст. 337; 2000 г., № 6, ст. 141; № 8, ст. 189; № 18, ст. 339;
2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; № 24, ст. 338; 2002 г., № 23-24,
ст. 192):
1) пункт 8 статьи 69 дополнить словами «,
а также содержатся лица, в отношении которых
приговор о смертной казни вступил в силу до
введения моратория или во время действия
моратория на исполнение смертной казни»;
2) пункт 1 статьи 126 после слова
«режимов» дополнить словами «, а также лица, в
отношении которых приговор о смертной казни
вступил в силу до введения моратория или во время
действия моратория на исполнение смертной
казни»;
3) пункт 2 статьи 127 дополнить
предложением вторым следующего содержания:
«Лица, в отношении которых приговор о
смертной казни вступил в силу до введения
моратория или во время действия моратория на
исполнение смертной казни, содержатся в
одиночных камерах изолированно от других
осужденных.»;
4) пункт 5 статьи 165 дополнить словами «,
а также не ранее чем по истечении одного года
после отмены моратория на исполнение смертной
казни»;
5) пункт 1 статьи 166 дополнить
предложением следующего содержания:
«В случае введения Президентом
Республики Казахстан моратория на исполнение
смертной казни осужденный имеет также право в
течение года после отмены моратория обратиться с
ходатайством о помиловании независимо от того,
ходатайствовал ли он об этом до введения
моратория либо во время его действия или нет.».
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 10 марта 2004 года
№ 529-II 3РК