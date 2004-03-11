13/03/04 - Закон Республики Казахстан Законы 117

О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан в связи с введением моратория на исполнение смертной казни Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142): в статье 49: часть третью изложить в следующей редакции: «3. При введении Президентом Республики Казахстан моратория на исполнение смертной казни исполнение приговора о смертной казни приостанавливается на время действия моратория.»; часть четвертую дополнить словами «, а также не ранее чем по истечении одного года после отмены моратория на исполнение смертной казни.»; дополнить частью пятой следующего содержания: «5. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Лица, приговоренные к смертной казни, в случае отмены моратория на исполнение смертной казни имеют право ходатайствовать о помиловании независимо от того, ходатайствовали ли они об этом до введения моратория или нет.». 2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г, № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, .ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142): 1) статью 458 дополнить частью четвертой следующего содержания: «4. Пересмотр приговора о смертной казни после отмены моратория на ее исполнение осуществляется в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Кодексом.»; 2) статью 459 дополнить частью третьей следующего содержания: «3. Вступившие в законную силу приговоры о смертной казни могут быть также пересмотрены после отмены моратория на исполнение смертной казни.». 3. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 337; 2000 г., № 6, ст. 141; № 8, ст. 189; № 18, ст. 339; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; № 24, ст. 338; 2002 г., № 23-24, ст. 192): 1) пункт 8 статьи 69 дополнить словами «, а также содержатся лица, в отношении которых приговор о смертной казни вступил в силу до введения моратория или во время действия моратория на исполнение смертной казни»; 2) пункт 1 статьи 126 после слова «режимов» дополнить словами «, а также лица, в отношении которых приговор о смертной казни вступил в силу до введения моратория или во время действия моратория на исполнение смертной казни»; 3) пункт 2 статьи 127 дополнить предложением вторым следующего содержания: «Лица, в отношении которых приговор о смертной казни вступил в силу до введения моратория или во время действия моратория на исполнение смертной казни, содержатся в одиночных камерах изолированно от других осужденных.»; 4) пункт 5 статьи 165 дополнить словами «, а также не ранее чем по истечении одного года после отмены моратория на исполнение смертной казни»; 5) пункт 1 статьи 166 дополнить предложением следующего содержания: «В случае введения Президентом Республики Казахстан моратория на исполнение смертной казни осужденный имеет также право в течение года после отмены моратория обратиться с ходатайством о помиловании независимо от того, ходатайствовал ли он об этом до введения моратория либо во время его действия или нет.». Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 10 марта 2004 года № 529-II 3РК