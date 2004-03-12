13/03/04 - Закон Республики Казахстан

О ратификации Договора между
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой,
Республикой Таджикистан и Республикой
Узбекистан об учреждении Организации
«Центрально-Азиатское Сотрудничество»Ратифицировать Договор между
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой,
Республикой Таджикистан и Республикой
Узбекистан об учреждении Организации
«Центрально-Азиатское Сотрудничество»,
совершенный в Алматы 28 февраля 2002 года.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 10 марта 2004 года
№ 530-II ЗРК