Законы 13/03/04 - Закон Республики Казахстан

О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об учреждении Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество»Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об учреждении Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество», совершенный в Алматы 28 февраля 2002 года. Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 10 марта 2004 года № 530-II ЗРК