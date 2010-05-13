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Конкурсы
13.05.2010
13 мая 2010 г. 0:00
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12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
01:00
Что происходит с тенге – свежие данные
02:30
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
02:15
Качество жизни зависит от качества мышления
01:15
Чем кормят казахстанских детей в региональных школах
01:30
Какие перемены ждут жителей области Абай
08:27
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
01:45
Враги "золотых" гектаров Казахстана
01:01
Не оскудеет рука...
02:00
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
02:01
Встречи в глубинке
03:00
"Теперь работа ходит за людьми": как обстоят дела в Павлодарской области после январских событий
14:48
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
00:59
Дипломатия на пути к независимости
02:45
Горячее питание подорожает в школах Карагандинской области
02:06
Лучшие на телеэкранах!
01:56
Традиции и современность
01:58
Обменялись опытом
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
22 июня 2022 г. 2:15
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
23 июня 2022 г. 8:57
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
22 июня 2022 г. 0:00
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
22 июня 2022 г. 15:10
Умер певец Пьер Нарцисс
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
22 июня 2022 г. 3:00
Война – не только героизм
23 июня 2022 г. 8:18
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
22 июня 2022 г. 16:12
Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области
22 июня 2022 г. 1:00
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
22 июня 2022 г. 0:15
Последний бой легендарной пулеметчицы
22 июня 2022 г. 0:45
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
22 июня 2022 г. 0:30
Откровенная дискуссия на острые темы
22 июня 2022 г. 13:10
Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров
24 июня 2022 г. 8:37
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
24 июня 2022 г. 14:19
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
23 июня 2022 г. 2:15
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
22 июня 2022 г. 1:45
Мои герои, мои путеводные звезды
22 июня 2022 г. 1:15
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
31 мая 2022 г. 0:00
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
9 июня 2022 г. 13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
8 июня 2022 г. 8:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
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Казахстанская правда
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