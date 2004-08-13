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В ТЭЦ Степногорска опровергли слухи об аварии
Рыбакина поднимется на четвертую строчку рейтинга WTA
Скончался один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении
Qarmet изучает опыт по дегазации шахт до начала добычи угля
Токаев поздравил президента и народ Ирана с национальным праздником
В девяти регионах ограничено движение транспорта
Аида Балаева призвала поддержать женщин в науке и популяризировать их имена и достижения
Сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Асы
«Путевку» в Париж завоевал казахстанский дуэт по артистическому плаванию
Аварию на Степногорском энергоузле прокомментировал KEGOC
Лавина сошла в Восточном Казахстане
Более 41 тыс. кубометров снега вывезли из столицы за ночь
Дефект в системе регулирования зафиксирован на ТЭЦ-2 Астаны
В Судане – детский голод
Цены на ювелирные изделия и часы в Казахстане выросли на 4% за год
На Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана
Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США
Искусственный интеллект глазами юристов
Назначен заместитель управделами президента
Правительство уходит в отставку - указ
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
Избивший водителя скорой в Караганде арестован
Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили ситуацию вокруг ТЭЦ Бишкека
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Сегодня исполняется 115 лет поэту и драматургу Абдильде Тажибаеву
Все регионы РК снизили зависимость от российского импорта
4 февраля – Международный день человеческого братства
Закрыты участки автодорог в пяти регионах
Жители Усть-Каменогорска жалуются на крыс
Сельский Айболит
Скатов сравнял счет в матче против Аргентины на Кубке Дэвиса
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
К декабрю в РК насчитывалось авто на 19,5% больше, чем годом ранее
В РК будут готовить профессиональных тренеров по хоккею
В Чили минимум 46 человек погибли из-за лесных пожаров
Зеленский позвонил Токаеву
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн

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