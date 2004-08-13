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13.08.2004
Конкурсы
13 августа 2004 г. 1:00
96
Конкурсы на 13.08.2004 -
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10:30
В ТЭЦ Степногорска опровергли слухи об аварии
10:00
Рыбакина поднимется на четвертую строчку рейтинга WTA
11:30
Скончался один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении
11:00
Qarmet изучает опыт по дегазации шахт до начала добычи угля
12:30
Токаев поздравил президента и народ Ирана с национальным праздником
12:00
В девяти регионах ограничено движение транспорта
13:00
Аида Балаева призвала поддержать женщин в науке и популяризировать их имена и достижения
14:00
Сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Асы
14:30
«Путевку» в Париж завоевал казахстанский дуэт по артистическому плаванию
15:00
Аварию на Степногорском энергоузле прокомментировал KEGOC
15:30
Лавина сошла в Восточном Казахстане
16:00
Более 41 тыс. кубометров снега вывезли из столицы за ночь
16:34
Дефект в системе регулирования зафиксирован на ТЭЦ-2 Астаны
17:00
В Судане – детский голод
18:00
Цены на ювелирные изделия и часы в Казахстане выросли на 4% за год
18:36
На Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана
19:00
Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США
5 февраля 2024 г. 5:00
Искусственный интеллект глазами юристов
7 февраля 2024 г. 18:20
Назначен заместитель управделами президента
5 февраля 2024 г. 16:16
Правительство уходит в отставку - указ
7 февраля 2024 г. 17:16
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
9 февраля 2024 г. 12:58
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
6 февраля 2024 г. 22:07
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
4 февраля 2024 г. 12:02
Избивший водителя скорой в Караганде арестован
4 февраля 2024 г. 10:30
Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили ситуацию вокруг ТЭЦ Бишкека
6 февраля 2024 г. 1:30
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
4 февраля 2024 г. 11:30
Сегодня исполняется 115 лет поэту и драматургу Абдильде Тажибаеву
4 февраля 2024 г. 14:30
Все регионы РК снизили зависимость от российского импорта
4 февраля 2024 г. 9:43
4 февраля – Международный день человеческого братства
4 февраля 2024 г. 10:00
Закрыты участки автодорог в пяти регионах
4 февраля 2024 г. 15:30
Жители Усть-Каменогорска жалуются на крыс
6 февраля 2024 г. 5:30
Сельский Айболит
4 февраля 2024 г. 11:00
Скатов сравнял счет в матче против Аргентины на Кубке Дэвиса
5 февраля 2024 г. 17:58
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
4 февраля 2024 г. 16:32
К декабрю в РК насчитывалось авто на 19,5% больше, чем годом ранее
4 февраля 2024 г. 15:00
В РК будут готовить профессиональных тренеров по хоккею
4 февраля 2024 г. 12:30
В Чили минимум 46 человек погибли из-за лесных пожаров
2 февраля 2024 г. 20:35
Зеленский позвонил Токаеву
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
12 января 2024 г. 18:19
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
29 января 2024 г. 6:00
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
18 января 2024 г. 2:00
Казахстанская Коко Шанель
16 января 2024 г. 20:29
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
19 января 2024 г. 20:00
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
16 января 2024 г. 22:00
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
17 января 2024 г. 15:26
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
12 января 2024 г. 18:25
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
12 января 2024 г. 19:48
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
12 января 2024 г. 17:55
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
12 января 2024 г. 19:09
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
12 января 2024 г. 18:11
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
12 января 2024 г. 18:00
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
12 января 2024 г. 17:34
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
12 января 2024 г. 17:04
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
13 января 2024 г. 14:23
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
13 января 2024 г. 17:56
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
19 января 2024 г. 19:39
Президент провел встречу с Синди Маккейн
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Казахстанская правда
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