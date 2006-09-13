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Конкурсы
13.09.2006
13 сентября 2006 г. 0:00
Конкурсы на 13.09.2006 -
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00:15
Наука как решающий фактор развития Казахстана
01:00
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
00:00
Мавзолей Яссауи: задача – сохранить шедевр
00:30
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
00:45
Repas и гномон на «Медеу»
01:15
Главный успех референдума – рост рейтинга Президента
03:15
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
01:30
Работу на Тенгизе предлагали мошенницы казахстанцам
02:30
Как в партии "Ак жол" оценивают итоги референдума
01:45
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошедшему референдуму
02:15
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Казахстане
02:00
Референдум-2022: единое видение будущего страны
00:56
Сектор без газа
01:57
Опыт и квалификация
01:58
На высочайшем уровне
00:58
В соответствии с международными стандартами
02:02
Итоги на основе наблюдений
00:57
Стяг, придающий силы
02:06
Чтоб безопасным был полет
00:53
Горшок разбит! Веселья – море!
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
31 мая 2022 г. 0:00
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
31 мая 2022 г. 0:15
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
31 мая 2022 г. 1:30
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
1 июня 2022 г. 0:00
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
31 мая 2022 г. 1:15
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
31 мая 2022 г. 0:45
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
31 мая 2022 г. 0:30
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
2 июня 2022 г. 11:44
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
1 июня 2022 г. 10:35
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
2 июня 2022 г. 8:12
ООН сменила международное название Турции
2 июня 2022 г. 11:18
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
2 июня 2022 г. 8:35
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
1 июня 2022 г. 0:45
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
31 мая 2022 г. 1:45
Ливень, авария и протесты
1 июня 2022 г. 8:10
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
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Казахстанская правда
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