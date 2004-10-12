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EUR 496,32
13.10.2004
Конкурсы
12 октября 2004 г. 23:00
79
Конкурсы на 13.10.2004 -
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10:30
Пожар в высотке близ «Хан Шатыр»: названа предварительная причина возгорания
09:39
Токаев: «Госслужащим отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана»
10:00
Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
11:00
Олимпиада: Казахстан будет представлен в спортивном скалолазании
11:30
Доходы домохозяйств от животноводства за год снизились на 26% в РК
12:00
Тенге упал к доллару до минимума с осени 2023 года
12:30
Остров Капри: запрет туризма из-за нехватки питьевой воды
13:00
Лучники Казахстана одержали историческую победу на Кубке мира
14:00
Польша рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией
14:30
Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям
15:00
Бибисара Асаубаева первенствовала на Swiss Queens Wednesday
15:30
Свыше 25 тыс. казахстанцев прошли плановую вакцинацию против клещевого энцефалита
17:30
Аким Астаны встретился с жильцами горевшей высотки
16:00
Спасатели спустили травмированного мужчину с горы
16:30
Семья из Флориды подала иск к НАСА за пробитую обломком крышу дома
17:00
Тейлор Свифт сделала селфи с принцем Уильямом и его детьми
18:00
Три человека спасены на реке Иртыш
18:30
Путинцева выиграла турнир в Бирмингеме
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
20 июня 2024 г. 2:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
17 июня 2024 г. 17:18
Определены победители первой республиканской геологической универсиады
18 июня 2024 г. 1:00
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
17 июня 2024 г. 20:29
Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии
16 июня 2024 г. 12:30
Euro-2024: Италия, Испания и Венгрия одержали победы
18 июня 2024 г. 17:35
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
18 июня 2024 г. 0:30
Казахский – язык чувств
16 июня 2024 г. 17:00
В Казахстане отмечают День отца
16 июня 2024 г. 19:00
Астана и Сеул возобновили прямое авиасообщение
16 июня 2024 г. 10:55
Обряд жертвоприношения от имени главы государства совершен на Курбан айт
16 июня 2024 г. 9:00
Токаев: «Курбан айт олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»
16 июня 2024 г. 16:00
День медицинского работника отмечается в Казахстане
18 июня 2024 г. 0:00
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
16 июня 2024 г. 15:30
Главы МИД стран ОДКБ соберутся на следующей неделе в Алматы
16 июня 2024 г. 10:00
Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником
16 июня 2024 г. 10:30
Бектенов: «Курбан айт напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии и великодушии»
16 июня 2024 г. 18:00
Борьба с саранчой: в Туркестанской области защитные мероприятия завершены
16 июня 2024 г. 16:30
Сотни тысяч французов протестуют против ультраправых
16 июня 2024 г. 11:30
Редкие рукописи Корана представлены в Алматы
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
24 мая 2024 г. 12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
25 мая 2024 г. 4:00
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
25 мая 2024 г. 15:17
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
1 июня 2024 г. 18:00
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
3 июня 2024 г. 9:22
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
25 мая 2024 г. 1:40
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
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