13,5 миллиона тенге присвоила бухгалтер компании в Усть-Каменогорске

Порядка 13,5 миллиона тенге присвоила бухгалтер частного ТОО в Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz.

Представитель одного из городских ТОО обратился в полицию Усть-Каменогорска с заявлением. В ходе беседы с ним было установлено, что с 2020 по 2021 год бухгалтер ТОО, пользуясь своим служебным положением, имея доступ к кассе, незаконно присвоила денежные средства в общей сумме 13 485 062 тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана 50-летняя подозреваемая, которая признала свою вину.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч.4 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.



