13,5 млн га перераспределенных сельхозземель, внедрение ИИ и развитие агронауки: как исполняется Послание Президента

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительство продолжает работу по повышению эффективности агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

Основные направления — вовлечение возвращенных земель в сельхозоборот, цифровизация земельных отношений, развитие прикладной аграрной науки и внедрение современных технологий в производство.

13,5 млн га сельхозземель перераспределено

По состоянию на 1 сентября 2026 года 5,5 млн га передано местному населению для выпаса скота, еще 8 млн га — сельхозпроизводителям на конкурсной основе. С 2022 года в собственность государства возвращено в общей сложности 15,5 млн га сельхозземель.

Цифровые технологии меняют подход к управлению землями

Для выявления неиспользуемых сельхозугодий применяются космомониторинг и геоаналитика. Расширяется использование ИИ и цифровых решений в производственных процессах — от управления ресурсами и селекции до контроля состояния сельхозкультур и повышения эффективности хозяйств.

28,9 млрд теңге направлено на 34 научные программы

В 2026 году завершается реализация 34 научно-технических программ, начатых в 2024 году. Их результаты должны получить практическое применение в растениеводстве, животноводстве и переработке.

Долю внедрения научных разработок планируется довести до 40%

Сегодня этот показатель составляет 22% против 17% в 2023 году. Для ускорения внедрения разработок усиливается взаимодействие науки, университетов и аграрного бизнеса, а технические задания формируются с учетом потребностей сельхозпроизводителей.

Новые разработки внедряются в селекцию и семеноводство

В 2026 году представлен новый сорт ярового ячменя «Батырхан», устойчивый к засухе и засолению почв. Также развиваются технологии безвирусного посадочного материала, ведется работа по восстановлению сорта «Апорт» и локализации производства биопестицидов. Развивается технология размножения растений in vitro.

57 млрд теңге предусмотрено на развитие аграрных исследовательских вузов

Финансирование направлено на модернизацию КазАТИУ имени С. Сейфуллина и КазНАИУ. Университеты развиваются как центры не только подготовки кадров, но и прикладных исследований и внедрения технологий в АПК. Развитие АПК объединяет эффективное использование земель, цифровизацию и прикладную науку. Ключевая задача — довести новые технологии и научные разработки до сельхозпроизводителей и повысить производительность, эффективность использования ресурсов и конкурентоспособность отрасли.

О ключевых результатах исполнения поручений Президента в сфере АПК — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.