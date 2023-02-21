14 гвоздей извлекли из кишечника жителя Алматинской области

Хирурги извлекли из тонкого кишечника 39-летнего жителя Алматинской области 14 гвоздей размером до 10 см, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления здравоохранения региона.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Алматинской области

По словам заведующего хирургическим отделением Карасайской многопрофильной межрайонной больницы хирурга высшей категории Марата Абжанова, врачам пришлось экстренно проводить сложнейшие операции.

Пациент, страдающий шизофренией, поздно обратился к медикам с уже ярко выраженной клиникой перитонита, что могло привести к летальному исходу.

«За медицинской помощью пациент обратился 12 сентября 2022 года – лишь на третьи сутки после инцидента. С его слов, он проглотил гвозди в приступе ярости, чтобы покончить жизнь самоубийством.

Пострадавшему были проведены лапаротомия, ревизия, рассечение спаек. Затем последовали гастротомия, удаление инородных тел из желудка, резекция участка тонкого кишечника с удалением из него инородных тел. На следующем этапе был наложен тонкокишечный анастомоз по типу бок в бок, проведены санация и дренирование брюшной полости.

При удалении гвоздей размером 10 см был поражен тонкий кишечник, в котором имелись перфорации. Послеоперационный период протекал без осложнений», – рассказали в управздраве.

Пациента выписали в удовлетворительном состоянии, однако 1 февраля 2023 года он вновь обратился в больницу Карасайского района.

На этот раз мужчина проглотил 5 10-сантиметровых гвоздей. Причем за медпомощью он обратился лишь на четвертые сутки.

«Уже в этом случае причину клиники перитонита своевременно диагностировал дежурный хирург Нұрсұлтан Өмірзақ. В экстренном порядке пациенту вновь была проведена операция по той же схеме. В результате было удалено 5 гвоздей, от которых произошло повреждение тонкого кишечника с множественными перфорациями.

Прогноз при данных ситуациях определяется характеристиками инородного тела и своевременностью оказания медицинской помощи», – подчеркнули в ведомстве.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно. Родственники мужчины благодарят врачей Карасайской многопрофильной межрайонной больницы за быструю, профессиональную и качественную помощь и спасенную жизнь.