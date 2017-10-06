14 казахстанцев погибли в крупном ДТП во Владимирской области

Происшествия
Во Владимирской области РФ в аварии погибли 14 человек. По предварительным данным, все они являются гражданами Казахстана. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал Mash.
"Во Владимирской области в аварии погибли 14 человек. Автобус заглох на переезде и его снес поезд, следовавший из Петербурга в Нижний Новгород.Все погибшие – рабочие из Казахстана", – говорится в сообщении.
Среди погибших есть один ребенок. Еще с двумя ранеными детьми сейчас работают врачи.
Всего известно о 17 пострадавших людях, доставленных в ближайшую больницу.
"Во Владимирской области в аварии погибли 14 человек. Автобус заглох на переезде и его снес поезд, следовавший из Петербурга в Нижний Новгород.Все погибшие – рабочие из Казахстана", – говорится в сообщении.
Среди погибших есть один ребенок. Еще с двумя ранеными детьми сейчас работают врачи.
Всего известно о 17 пострадавших людях, доставленных в ближайшую больницу.