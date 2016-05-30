14 лет тюрьмы запросили прокуроры для Tалгата Ермегияева
Ерзат Сергазин
Обвинение по делу о коррупционных нарушениях в нацкомпании "Астана "ЭКСПО-2017" просит суд назначить Талгату Ермегияеву 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Today.kz.
"Прошу суд признать Ермегияева Талгата Амангельдиевича виновным по части 5 статьи 311 5 УК РК и назначить 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК назначить 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. На основании части 3 статьи 58 УК РК путем поглощения менее строгого более строгим наказанием окончательно к отбытию назначить 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Отбытие наказания назначить в исправительной колонии строгого режима", – зачитал прокурор.
Экс-главе АО НК "Астана "ЭКСПО-2017" инкриминируют ряд уголовных статей, в том числе "Получение взятки в особо крупном размере", "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере" (три эпизода).
По версии следствия, бывший глава компании получил вознаграждение в виде 4,2 млрд тенге наличными из похищенных средств, в целом же предположительная общая сумма хищений составила 10,2 млрд тенге.
Отметим, что 12 из 23 фигурантов по этому делу полностью признали свою вину, еще двое раскаялись частично. Талгат Ермегияев своей вины не признает.
В отношении указанной дюжины подсудимых будет начато отдельное судебное производство.