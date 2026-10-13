14-летние братья Айткалиевы из Уральска представили свою книгу во Франкфурте

Литература

Братья-двойняшки Арлан и Аслан Айткалиевы стали одними из юных авторов, представивших свою книгу на международной книжной ярмарке Frankfurter Buchmesse 2026 в Германии, сообщает Kazpravda.kz

Их инклюзивная сказка «Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг» привлекла внимание зарубежных писателей, издателей и журналистов.

С 7 по 11 октября во Франкфурте-на-Майне проходила одна из крупнейших книжных ярмарок мира - Frankfurter Buchmesse, ежегодно собирающая представителей издательской индустрии, литераторов и читателей из разных стран.

На Франкфуртской книжной ярмарке был организован национальный стенд Казахстана при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В состав официальной казахстанской делегации вошли и 14-летние писатели из Уральска - братья-двойняшки Арлан и Аслан Айткалиевы.

Среди сотен произведений казахстанских авторов, представленных на национальном стенде, была и их сказка «Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг», изданная на четырёх языках - казахском, русском, английском и немецком.

8 октября юные писатели провели презентацию своего произведения на английском и немецком языках. Они рассказали об истории создания книги, её героях и главной идее - дружбе, взаимопонимании и ценности чтения.

На презентацию пришли представители зарубежных издательств, писатели и гости из Азербайджана, Турции, Испании, Франции и других стран. Поддержать юных соотечественников приехали и казахстанцы, проживающие во Франкфурте и других городах Германии.

Выступление вызвало живой интерес аудитории. Гости задавали многочисленные вопросы о книге, её переводах и творческих планах братьев. Особое внимание привлекла идея произведения, посвящённого дружбе, взаимопониманию и любви к чтению. Презентация стала возможностью для живого общения, знакомства и обмена опытом между представителями разных стран.

Внимание к Арлану и Аслану проявили также зарубежные СМИ. Международные журналисты брали у юных авторов интервью и интересовались историей двух школьников из Казахстана, которые уже представляют свою книгу на крупных международных книжных площадках.

Важную поддержку казахстанской делегации на протяжении выставки оказывало Генеральное консульство Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне. Генеральный консул и сотрудники диппредставительства поддерживали участников казахстанской делегации.

Особенным событием заключительного дня ярмарки стала встреча братьев с представителями Международной гильдии писателей. 11 октября в национальный стенд Казахстана пришли президент гильдии и литераторы из Германии, Израиля, Азербайджана и других стран.

Поводом для знакомства стало признание сказки «Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг» на международном литературном конкурсе «Наш Андерсен», где произведение вошло в число призёров.

Арлан и Аслан провели для гостей отдельную презентацию, рассказали о своём творчестве и планах. Писатели тепло приняли выступление юных авторов, проявили интерес к книге и пожелали братьям дальнейших успехов. Встреча прошла в дружеской атмосфере и стала ещё одним примером того, как литература объединяет людей разных поколений.

За последний год братья успели добиться значимых результатов в литературном творчестве. В апреле 2026 года их сказка заняла первое место в номинации «Лучшая книга для детей» на IX Международной Евразийской книжной выставке-ярмарке Astana Eurasian Book Fair. В том же месяце книга была представлена на Болонской международной ярмарке детской книги в Италии. Ещё одним достижением стало призовое место в международном конкурсе «Наш Андерсен».

1 июня 2026 года Арлан и Аслан посетили Акорду, где передали экземпляр своей книги для библиотеки Президента Республики Казахстан.

«Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг» - приключенческая инклюзивная сказка о дружбе, доброте и любви к чтению. Её главная идея - показать, как книги помогают детям общаться, узнавать новое и лучше понимать друг друга.

Издание вышло на четырёх языках и дополнено QR-кодами, через которые доступны аудиоверсия и перевод на жестовый язык.

Сами авторы продолжают развивать идею дружбы между народами не только на страницах книги. Арлан и Аслан уже провели встречи со школьниками и студентами Италии, Грузии, Нидерландов, Северной Македонии, Беларуси и Узбекистана, где рассказывали о своём произведении, Казахстане, его культуре и традициях.

Братья учатся в девятом классе школы-гимназии вальдорфской ориентации Уральска, изучают иностранные языки, увлекаются шахматами, музыкой, рисованием и спортом.

Участие во Франкфуртской книжной ярмарке стало для них ещё одной возможностью представить творчество молодого поколения Казахстана международной аудитории.

В дальнейших планах Арлана и Аслана - перевод и издание сказки «Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг» на новых языках, чтобы с её героями могли познакомиться дети из разных уголков мира. Ведь история, написанная двумя школьниками из Уральска, уже стала настоящим мостом дружбы между людьми и странами.

#выставка #книга #Германия #Айткалиевы

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Цифровая эпоха диктует свои правила
Развитие по всем направлениям
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Приятный сюрприз для полсотни семей
Гвардейцы подвели итоги
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Из аварийного жилья – в новый дом
Укреплять единство и согласие
«Ордабасы» укрепил лидерство
Равные возможности для всех
К инклюзивному обществу
Счастливые адреса
Невероятная атмосфера и яркое зрелище
Открыт новый реабилитационный центр
Мировое татами в Астане
Курс на Нагою и Аичи
Ребята с нашего двора
Собрались сильнейшие
Горизонты обрабатывающей промышленности
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
Тик и Так переехали в Семей
На Кок-Жайлау сажали ели
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Ответственность как залог справедливости
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Не терять веру в себя
О буднях дипломатической службы
Литература должна вдохновлять и воспитывать
Победители проекта «10 читателей года» получат по 10 млн те…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]