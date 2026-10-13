14-летние братья Айткалиевы из Уральска представили свою книгу во Франкфурте

Братья-двойняшки Арлан и Аслан Айткалиевы стали одними из юных авторов, представивших свою книгу на международной книжной ярмарке Frankfurter Buchmesse 2026 в Германии, сообщает Kazpravda.kz

Их инклюзивная сказка «Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг» привлекла внимание зарубежных писателей, издателей и журналистов.

С 7 по 11 октября во Франкфурте-на-Майне проходила одна из крупнейших книжных ярмарок мира - Frankfurter Buchmesse, ежегодно собирающая представителей издательской индустрии, литераторов и читателей из разных стран.

На Франкфуртской книжной ярмарке был организован национальный стенд Казахстана при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В состав официальной казахстанской делегации вошли и 14-летние писатели из Уральска - братья-двойняшки Арлан и Аслан Айткалиевы.

Среди сотен произведений казахстанских авторов, представленных на национальном стенде, была и их сказка «Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг», изданная на четырёх языках - казахском, русском, английском и немецком.

8 октября юные писатели провели презентацию своего произведения на английском и немецком языках. Они рассказали об истории создания книги, её героях и главной идее - дружбе, взаимопонимании и ценности чтения.

На презентацию пришли представители зарубежных издательств, писатели и гости из Азербайджана, Турции, Испании, Франции и других стран. Поддержать юных соотечественников приехали и казахстанцы, проживающие во Франкфурте и других городах Германии.

Выступление вызвало живой интерес аудитории. Гости задавали многочисленные вопросы о книге, её переводах и творческих планах братьев. Особое внимание привлекла идея произведения, посвящённого дружбе, взаимопониманию и любви к чтению. Презентация стала возможностью для живого общения, знакомства и обмена опытом между представителями разных стран.

Внимание к Арлану и Аслану проявили также зарубежные СМИ. Международные журналисты брали у юных авторов интервью и интересовались историей двух школьников из Казахстана, которые уже представляют свою книгу на крупных международных книжных площадках.

Важную поддержку казахстанской делегации на протяжении выставки оказывало Генеральное консульство Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне. Генеральный консул и сотрудники диппредставительства поддерживали участников казахстанской делегации.

Особенным событием заключительного дня ярмарки стала встреча братьев с представителями Международной гильдии писателей. 11 октября в национальный стенд Казахстана пришли президент гильдии и литераторы из Германии, Израиля, Азербайджана и других стран.

Поводом для знакомства стало признание сказки «Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг» на международном литературном конкурсе «Наш Андерсен», где произведение вошло в число призёров.

Арлан и Аслан провели для гостей отдельную презентацию, рассказали о своём творчестве и планах. Писатели тепло приняли выступление юных авторов, проявили интерес к книге и пожелали братьям дальнейших успехов. Встреча прошла в дружеской атмосфере и стала ещё одним примером того, как литература объединяет людей разных поколений.

За последний год братья успели добиться значимых результатов в литературном творчестве. В апреле 2026 года их сказка заняла первое место в номинации «Лучшая книга для детей» на IX Международной Евразийской книжной выставке-ярмарке Astana Eurasian Book Fair. В том же месяце книга была представлена на Болонской международной ярмарке детской книги в Италии. Ещё одним достижением стало призовое место в международном конкурсе «Наш Андерсен».

1 июня 2026 года Арлан и Аслан посетили Акорду, где передали экземпляр своей книги для библиотеки Президента Республики Казахстан.

«Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг» - приключенческая инклюзивная сказка о дружбе, доброте и любви к чтению. Её главная идея - показать, как книги помогают детям общаться, узнавать новое и лучше понимать друг друга.

Издание вышло на четырёх языках и дополнено QR-кодами, через которые доступны аудиоверсия и перевод на жестовый язык.

Сами авторы продолжают развивать идею дружбы между народами не только на страницах книги. Арлан и Аслан уже провели встречи со школьниками и студентами Италии, Грузии, Нидерландов, Северной Македонии, Беларуси и Узбекистана, где рассказывали о своём произведении, Казахстане, его культуре и традициях.

Братья учатся в девятом классе школы-гимназии вальдорфской ориентации Уральска, изучают иностранные языки, увлекаются шахматами, музыкой, рисованием и спортом.

Участие во Франкфуртской книжной ярмарке стало для них ещё одной возможностью представить творчество молодого поколения Казахстана международной аудитории.

В дальнейших планах Арлана и Аслана - перевод и издание сказки «Гарольд и ЛараБелль. Королевство книг» на новых языках, чтобы с её героями могли познакомиться дети из разных уголков мира. Ведь история, написанная двумя школьниками из Уральска, уже стала настоящим мостом дружбы между людьми и странами.