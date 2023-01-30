14-летний казахстанец выиграл первый титул на турнире серии ITF Juniors

14-летний казахстанец Зангар Нурланулы стал победителем турнира серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет в словацком городе Трнава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: ktf.kz

В финале Зангар одержал волевую победу над местным теннисистом Даниэлем Балашеком 6:4, 3:6, 6:2.

«Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смог выиграть дебютный титул ITF в одиночке. Для меня это значимое событие», – заявил теннисист.

Напомним, что юный казахстанец закончил прошлый год в рейтинге Tennis Europe в 10-ке сильнейших и долгое время лидировал в чемпионской гонке.

С декабря прошлого года Зангар перешел в более взрослую возрастную категорию и теперь выступает на турнирах ITF Juniors.