Происшествия
14-летний подросток угнал автомобиль в Атырау
Полицейские города Атырау задержали подростка за угон автомобиля, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.    

17 августа около 18:15 часов в Центр оперативного управления Управления полиции города Атырау поступило сообщение о том, что по улице Баймуханова, 33 был угнан автомобиль Daewoo Nexia.

Сообщение было незамедлительно передано сотрудникам патрульной полиции. При проведении розыскных мероприятий на закрепленной территории по улице Баймуханова стражи порядка заметили указанный автомобиль Daewoo Nexia около продуктового магазина "Үш қоңыр".

Полицейские задержали подозреваемого угонщика. Им оказался 14-летний подросток.

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